Захворіли COVID-19. Як зрозуміти, чи гарний у вас лікар – поради інфекціоніста

Лікар-інфекціоніст, медичний експерт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Катерина Булавінова, яка особисто зіткнулася з COVID-19, назвала головні помилки лікарів при боротьбі з вірусом в Україні.

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Вона поділилася своїми знаннями про коронавірус в ефірі Радіо НВ.

За її словами, в країні триває "безконтрольне призначення величезної кількості антибіотиків", які не працюють при лікуванні коронавіруса.

"У нас продовжують з приводу і без відправляти людей на КТ, хоча воно не веде в результаті до жодних клінічних рішень. Тільки цифри насиченості киснем крові можуть привести до якихось клінічним рішенням лікаря", – говорить Катерина Булавінова.

Крім того, лікар розповіла, що українцям продовжують давати величезну кількість БАДів з "недоведеною ефективністю", які можуть бути небезпечними, і що найнеобхідніше в лікуванні це якісна киснева підтримка.

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"Також це однозначно антикоагулянти і дексаметазон. Наскільки мені відомо, ці препарати лікарнями закуплені і люди їх отримують, але проблема в іншому: лікарі призначають величезну кількість антибіотиків, які їм не потрібні, а також препарати без доведеної ефективності, частина з яких або є експериментальними і досі знаходяться на стадії клінічних випробувань, або продовжують призначатися, незважаючи на те, що ВООЗ визнала їх неефективними", – додала вона.

Нагадаємо, в Україні з'явилися нові правила лікування від коронавіруса в Україні.

Раніше повідомлялося, що в Британії добровольців заразять COVID-19 для випробування вакцини.

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