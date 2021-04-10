Захворіли COVID-19. Як зрозуміти, чи гарний у вас лікар – поради інфекціоніста

Лікар-інфекціоніст, медичний експерт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Катерина Булавінова, яка особисто зіткнулася з COVID-19, назвала головні помилки лікарів при боротьбі з вірусом в Україні.
Вона поділилася своїми знаннями про коронавірус в ефірі Радіо НВ.
За її словами, в країні триває "безконтрольне призначення величезної кількості антибіотиків", які не працюють при лікуванні коронавіруса.
"У нас продовжують з приводу і без відправляти людей на КТ, хоча воно не веде в результаті до жодних клінічних рішень. Тільки цифри насиченості киснем крові можуть привести до якихось клінічним рішенням лікаря", – говорить Катерина Булавінова.
Крім того, лікар розповіла, що українцям продовжують давати величезну кількість БАДів з "недоведеною ефективністю", які можуть бути небезпечними, і що найнеобхідніше в лікуванні це якісна киснева підтримка.
"Також це однозначно антикоагулянти і дексаметазон. Наскільки мені відомо, ці препарати лікарнями закуплені і люди їх отримують, але проблема в іншому: лікарі призначають величезну кількість антибіотиків, які їм не потрібні, а також препарати без доведеної ефективності, частина з яких або є експериментальними і досі знаходяться на стадії клінічних випробувань, або продовжують призначатися, незважаючи на те, що ВООЗ визнала їх неефективними", – додала вона.
Нагадаємо, в Україні з'явилися нові правила лікування від коронавіруса в Україні.
Раніше повідомлялося, що в Британії добровольців заразять COVID-19 для випробування вакцини.
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