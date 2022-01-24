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Захворіти на грип та COVID-19 одночасно можливо: чому це небезпечно

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Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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24 січня, 16:24
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Через одночасне інфікування ураження легень відбувається набагато швидше
З появою перших симптомів хвороби потрібно відразу звернутися до лікаря / Колаж "Сьогодні"
З появою перших симптомів хвороби потрібно відразу звернутися до лікаря / Колаж "Сьогодні"

У деяких країнах заявили про випадки одночасного зараження COVID-19 та грипом. В Україні зараз циркулюють чотири віруси грипу, проте медики ще не фіксували випадки одночасного зараження.

Про це сайту "Сегодня" повідомив інфекціоніст Віктор Петров.

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"У нас у країні зараз циркулюють два віруси типу А та два – типу В. Тобто чотири віруси грипу. Плюс COVID-19. "Омікрон" зараз витісняє "Дельту", тому найближчими тижнями "Омікрон" стане домінуючим. Чи є в Україні випадки одночасного зараження COVID-19 та грипу? Є тести на грип, але вони не дешеві та не всі хворі хочуть їх здавати. Держава при цьому не забезпечує", – каже інфекціоніс.

За словами медика, небезпека одночасного інфікування грипом та COVID-19 у тому, що поразка легенів відбувається набагато швидше.

"Є ризик розвитку дихальної недостатності", – додав Віктор Петров.

Перші випадки одночасного зараження

Florona – одночасне зараження сезонним грипом та COVID-19. Перший випадок зафіксували у Сербії.

Також раніше Florona зафіксували у Хорватії, Північній Македонії та Республіці Сербської Боснії та Герцеговини.

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Статистика коронавірусу в Україні

В Україні за добу 23 січня зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1836 осіб;
  • летальних наслідків – 67;
  • одужало – 2430 осіб.

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