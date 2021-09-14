Захворюваність на COVID-19 в Україні зростає. Скільки нових випадків виявили за добу

Коронавірус продовжує поширюватися країною, за добу померли 97 українців

Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 3332 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 2127 випадків більше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 321 156 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 97 жителів України (всього – 54 457). Вилікувати вдалося 2 223 272 інфікованих (1404 – за останню добу).

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Чим небезпечний штам "Дельта"?

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"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникним у клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінує. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими варіантами:

"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);

Реклама ризик госпіталізації вищий;

ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта"-варіант може на 30-100% швидше передаватися, ніж варіант "Альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.

Раніше ми повідомляли, що Умань стала місцем масового зараження хасидів коронавірусом.

Також нагадаємо, у Харкові будуть випускати вакцину від COVID-19.