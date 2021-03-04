У нас проблема: Україну накриває третя хвиля коронавірусу – що відомо експертам на цей момент

Місяць тому в Україні фіксували трохи більше 4000 хворих на добу. Тепер кількість хворих наближається до 10000. Скоро цифри зрівняються з вереснем-жовтнем, а темпи поширення інфекції вже перевищили осінні. Чому зростає захворюваність, "Сьогодні" з'ясовує в експертів.
Цифри подвоюються щотри тижні
Вплив січневого карантину на захворюваність вже з середини лютого почав втрачати свій ефект. Тепер кількість нових хворих зростає навіть швидше, ніж восени, кажуть вчені НАН України. Зараз картина така: захворюваність зростає у всіх регіонах країни, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей.
Власне захворюваність також змінилася. За останній тиждень збільшилася кількість хворих серед молоді, зокрема, віком до 17 років. А ось частка літніх (60-70 років), навпаки, скорочується.
"Дуже сильно знизився середній вік хворих. Це говорить про те, що стали активніше хворіти молоді люди. Можливо тому, що в кінці січня відкрилися школи, збільшилася активність дітей і, мабуть, стало більше тих, хто їздить за кордон, зокрема, працювати", – додає Бровченко.
Епідеміолог Людмила Мухарська перераховує передумови зростання захворюваності, що спострігається зараз:
- Зростання захворюваності триває в усьому світі та в країнах, з якими межує Україна. Українці продовжують їздити до сусідніх країн, тому вірус безперешкодно циркулює, каже Мухарська.
- В Україні вже є хворі, інфіковані британським або південно-африканським штамом. А ці варіанти вірусу активніше поширюються.
- Українці не дотримуються соціальної дистанції і карантинних заходів. Можливо, через те, що кількість нових виявлених хворих знизилася у січні. І населення розслабилося.
Людмила Мухарська
епідеміолог
Якщо захворюваність зменшувалася або стабілізувалася, а потім різко зросла, то це означає, що з'явився новий агент, або новий ризик, який викликав стрімке зростання
Важких випадків стало більше
З госпіталізованими ситуація також погіршилася. Стало більше важких випадків. Вчені озвучили дві версії, чому так сталося:
- люди менше бояться коронавірусу, тому після проявів симптомів не поспішають звертатися до лікаря, проходити тестування;
- ймовірно зростання кількості важких хворих вказує на поширення нового штаму вірусу.
Також, на думку вчених, зростання кількості важки випадків може вказувати на початок третьої хвилі пандемії.
"Рівень госпіталізації високий і навіть вищий, ніж восени. Так що за цією ознакою можна говорити, що до лікаря звертаються вже з більш серйозними симптомами, ніж раніше: люди менше стали боятися, тому не поспішають тестуватися, якщо не бачать серйозних проблем", – каже Бровченко.
Найгірше зараз у західних регіонах. В Івано-Франківську лікарні для пацієнтів з коронавірусом вже переповнені. Людей почали розміщувати в коридорах. Заповненість Івано-Франківської міської клінічної лікарні № 1 становить понад 115%.
Через те, що українці почали нехтувати першими симптомами і відразу не звертаються до лікаря, зростає і летальність, наголошують експерти. Також зростання летальності до 2,5% вказує на звуження охоплення тестування.
Якщо порівнювати з іншими країнами, то нинішня динаміка проявів захворювання в Україні найбільше схожа на статистику Румунії та Польщі:
- в Польщі кількість нових заражень зросла до 9,7 тис. випадків на добу;
- в Румунії – до 3,2 тис. випадків на добу.
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Прогноз: 20 000 хворих на добу до кінця березня
До 8 березня в Україні захворюваність може перевищити 10 000 виявлених на добу, попереджала Академія наук України в своєму прогнозі ще тиждень тому. Якщо зростання захворюваності продовжиться такими темпами, то до кінця березня в Україні можуть фіксувати по 20 000 нових випадків на добу.
"Звичайно, є люди, які перехворіли і мають імунітет. Є оцінки, що може бути таких 40%, але ми не маємо офіційної цифри. Тому ми не можемо знати про колективний імунітет. У нас не враховані люди, які перехворіли без симптомів або в легкій формі, не звертаючись до лікаря", – говорить Людмила Мухарська.
Чому вакцинація не врятує від третьої хвилі
Вакцинація ще не скоро почне впливати на рівень захворюваності. Для досягнення колективного імунітету потрібно, щоб щонайменше 70% населення мало антитіла. Зараз в Україні немає достовірних досліджень про те, скільки людей отримали імунітет.
Сама вакцинація триває лише тиждень. За цей час вакцинували 9568 медиків. Хоча в МОЗ налаштовані оптимістично і обіцяють вже з понеділка вакцинувати по 10 000 людина на добу і заявляють про готовність вакцинувати по 5-7 млн українців щомісяця.
Для того щоб дізнатися час очікування вакцинації від коронавірусу, в Україні створили онлайн-калькулятор. Потрібно відповісти на кілька запитань і система сама визначить, коли ви зможете вакцинуватися. Калькулятор показує, що якщо ви не медпрацівник, учитель, учасник ООС або співробітник СБУ, то, ймовірно, черга дійде до вас приблизно в березні 2022-го.
Раніше голова парламентського Комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький також заявив, що Україна виходить на чергову хвилю коронавірусу.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
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Бровченко Ігор
голова Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 НАН України
Швидкість поширення коронавірусу зрівнялася з тією, яка була восени. Навіть трохи перевершує її, тому що восени кількість випадків подвоювалося щомісяця, а тепер – щотри тижні. Ми бачимо, що зростання почалося з західних областей і вже перекинулося на всі інші. Я впевнений, в західних областях сприяли і сприяють прискоренню захворюваності гірськолижні курорти. Зараз вся Україна рівномірно почала зростати, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей – в цьому немає закономірності. Просто захворюваність рухається від центру на схід .