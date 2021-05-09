Захворюваність пішла на спад: скільки українців заразилися COVID-19 за добу

Найбільше заражених виявили в східних областях країни. За весь час пандемії від COVID-19 вилікувалися понад мільйон українців

Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні за минулу добу, 8 травня, виявили 5372 нових хворих COVID-19. Це на 3338 випадків менше, ніж було попередньої доби. Вилікуватися за останні 24 години вдалося 9181 пацієнтові з коронавірусом. Померли 193 українці (вчора – 370).

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зареєстрована в Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.

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За весь час епідемії коронавірусу в Україні нарахували 2 млн 119,5 тис. хворих, 1,76 млн одужали, зареєстровано 46 393 летальних випадки.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатував, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії.

Крім того, Європа готується відрити кордони – для цього знадобляться ковідні сертифікати, вони ж є паспортами вакцинації. Україна теж готується до їхнього введення. Як можна буде отримати такий сертифікат, з'ясовували новини "Сьогодні":

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