Захворюваність пішла на спад: скільки українців заразилися COVID-19 за добу

Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
В Україні за минулу добу, 8 травня, виявили 5372 нових хворих COVID-19. Це на 3338 випадків менше, ніж було попередньої доби. Вилікуватися за останні 24 години вдалося 9181 пацієнтові з коронавірусом. Померли 193 українці (вчора – 370).
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зареєстрована в Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні нарахували 2 млн 119,5 тис. хворих, 1,76 млн одужали, зареєстровано 46 393 летальних випадки.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатував, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії.
Крім того, Європа готується відрити кордони – для цього знадобляться ковідні сертифікати, вони ж є паспортами вакцинації. Україна теж готується до їхнього введення. Як можна буде отримати такий сертифікат, з'ясовували новини "Сьогодні":
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