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Хворих після щеплення – менше 1%. Наскільки ефективно працює вакцина в Україні

9 серпня 2021 11:57

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У МОЗ заявили, що якщо людина після щеплення і заразиться коронавірусом, то з великою ймовірністю хворітиме в легкій формі

Вакциновані люди зі значно меншою ймовірністю заражаються коронавірусів і потрапляють до лікарні. Колаж "Сьогодні"

Вакциновані люди зі значно меншою ймовірністю заражаються коронавірусів і потрапляють до лікарні. Колаж "Сьогодні"

Вакцинація від коронавірусузнижує ризик госпіталізації і важкого перебігу ковіду в 15 разів. За останні три місяці тільки 0,7% пацієнтів з COVID-19 були щеплені двома дозами вакцини.

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Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я України.

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За даними МОЗ, тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані. Однак це попередні дані. Влада не враховувала безсимптомні захворювання і ті випадки, у яких хворі на COVID-19 люди не робили тестів і не зверталися за медичною допомогою.

"Ця статистика свідчить про те, що всі вакцини, які використовує Україна, ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби. Встигніть захиститися до нової хвилі COVID-19", – зазначають у міністерстві.

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Як заохочують людей до вакцинації?

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В Україні вводять "плюшки" для людей, які отримають щеплення від коронавірусу:

  • вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";
  • у Дніпрі влада обіцяє вакцинованим жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд у громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни не вакцинувати своїх громадян третьою дозою від коронавірусу, щоб жителі бідних країн могли пройти хоча б початковий курс.

Крім того, в Україні до кінця літа зроблять ще мінімум 4,5 млн щеплень.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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