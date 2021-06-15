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Нових хворих все менше, а одужалих – більше. В Україні покращилася ситуація з COVID-19

15 червня 2021 8:10

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Україні 14 червня від коронавірусу померли 77 пацієнтів, одужали – понад п'ять тисяч

В Україні за минулу добу, 14 червня, зафіксували 1014 нових випадків коронавірусной інфекції. Це на 594 випадки більше, ніж добою раніше. Утім одужалих вчора у п'ять разів більше – 5511.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

З початку епідемії ковід підтвердили у 2 224 992 людей. У понеділок від хвороби померли 77 українців (усього – 51 769). З початку епідемії одужали 2 136 176 людей.

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Нагадаємо, в Україні більше жодна область не входить у "червону", "помаранчеву" або "жовту зони". Країна перейшла на мінімальні карантинні обмеження, які запровадив уряд.

Крім того, 8 липня в Україні доставили нову партію вакцини від коронавірусу Pfizer – препарат Comirnaty. У рамках програми COVAX отримали 117 тис. доз.

Також дивіться у сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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