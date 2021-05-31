Зацементували "в обіймах" РФ: як Лукашенко опинився на гачку у Путіна

У російських спецслужб є певні сценарії, яким чином наблизити Білорусь до поглинання Росією

Лукашенко і Путін на морській прогулянці у Сочі / Фото: REUTERS

Росію продовжують пов'язувати із захопленням літака Ryanair у Білорусі. Не виключено, що таким чином російські спецслужби разом з президентом РФ Володимиром Путіним спровокували цю всю історію, щоб ще більше наблизити Білорусь до поглинання.

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Таку думку висловив в інтерв'ю Цензор.НЕТ член комітету ВР з питань нацбезпеки, представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський.

За його словами, у ситуації із затриманням літака з опозиціонером на борту Путін прорахував, як відреагує Лукашенко і яку це потім спричинить реакцію світу.

"У російських спецслужб є певні сценарії, яким чином "зацементувати" Лукашенко "в обіймах" Російської Федерації. Вони і Путін прорахували, як відреагує Лукашенко, з огляду на його експресивність і імпульсивність. Задіяти винищувач, щоб посадити цивільний літак – це вже верх будь-якого здорового глузду, що неминуче повинно було викликати ту реакцію, яка, врешті-решт, виникла", – заявив Веніславський.

Як розповідав російський журналіст Ігор Яковенко в ефірі телеканалу "Україна 24", Лукашенко не понесе ніякої відповідальності, а за все заплатить Путін.

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