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Навіщо ви народжували своїх дітей? Митрополит Климент звернувся до матерів солдатів РФ – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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3 березня, 07:04
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Священнослужитель емоційно висловився про вторгнення РФ в Україну та присоромив матерів російських солдатів
Митрополит Климент відреагував на вторгнення РФ до України
Митрополит Климент відреагував на вторгнення РФ до України / Фото: Колаж: Сьогодні

Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, розпочату Російською Федерацією проти України.

Відео звернення опублікували у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.

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Він наголосив, що діти російських матерів, яких вони любили і на яких покладали надії, перетворилися на вбивць.

"У ваших силах припинити це безумство. Заберіть своїх дітей. Заберіть тих, хто в полоні, зупиніть тих, хто сідає на танки. Заберіть тіла вбитих. Навіщо ви народжували своїх дітей? Щоб вони загинули в Україні вбивцями? Зупиніть війну. Ви матері, вам Бог дав таїнство народити дитину", – емоційно висловився священнослужитель.

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Ситуація в Україні 3 березня

  • Окупанти атакували місто Ізюм Харківської області. Удар припав на багатоповерхівку та приватний будинок. У приватному будинку загинуло щонайменше шестеро мирних жителів, заявив мер Володимир Мацокін.
  • Під час чергового обстрілу російськими окупантами Харкова загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна. Вона померла, коли доставляла запаси для своєї сім'ї в місті.
  • У Києві вночі 3 березня користувачі Мережі вже повідомили про чотири потужні вибухи в центрі міста.
  • Російські солдати крадуть у селах варення – РФ закинула своїх військових в Україну без достатньої кількості їжі. Тепер солдати мародерствують і відбирають харчі в місцевих жителів.

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