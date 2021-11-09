Затримання головного ката "Ізоляції": коли і де оберуть запобіжний захід

Дениса Куликовського затримали 9 листопада. Суд щодо обрання запобіжного заходу поки не відбувся

Затриманий Денис Куликовський. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 9 листопада, СБУ затримала бойовика "ДНР" Дениса Куликовського, який організував концтабір "Ізоляція". Суд щодо обрання запобіжного заходу поки не відбувся. Він може пройти у Маріуполі чи Києві.

Про це "Сьогодні" повідомили власні джерела у МВС.

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Деталі

Як нам стало відомо, у разі, якщо справу Куликовського не заберуть у ГУНП Донецької області, то і суд щодо обрання запобіжного заходу відбудеться 10 листопада у Маріуполі.

Якщо ж справу заберуть – суд пройде у Києві.

Бойовик "Палич" був одним із найжорстокіших наглядачів в'язниці / Фото: Колаж: Сьогодні

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Що відомо про концтабір "Ізоляція"?

Як розповіла одна із колишніх ув'язнених, перший тиждень її тримали в одиночній камері, де лежали закривавлені матраци.

За словами іншого ексв'язня, спочатку в камеру відчинялися двері і потрібно було стати на коліна, а потім на голову одягали пакет.

"Це було маніакально. Їм треба було щогодини когось бити. Це окрім тортур. Ось він просто побачив людину, і її потрібно обов'язково вдарити", – розповів колишній в'язень.

Крім того, іноді ув'язненим прикручували ноги до столу. Їм відтягували великі пальці, намотували дріт та подавали електричний струм.

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Що відбувалося у концтаборі "Ізоляція". Фото: колаж "Сьогодні"

Що кажуть у поліції?

Поліцейські Донецької області провели ціле розслідування. На той момент встановили 166 осіб постраждалих, які перебували у цьому концтаборі. Серед них були два журналісти, співробітники прикордонної та міграційної служби, СБУ, а також ЗСУ.

Що відомо про голову концтабору?

Головою концтабору "Ізоляція" виявився бойовик "ДНР" Денис Куликовський.

"Палич" – найжорстокіший наглядач

Так про нього згадують військовополонені, яким вдалося врятуватися після тортур та ув'язнення.

Бойовик міг забороняти їсти, бити, роздягти та поливати холодною водою з автомобільної мийки, принижувати. Також звільнені полонені кажуть, що іноді побиття закінчувалися смертю.

"Це особистість, яка поєднувала в собі дві крайнощі: з одного боку, переконаний садист-психопат, який не відчував жодного співчуття до людей, яких він катував і сексуально ґвалтував. З іншого боку, його не можна було назвати повним відморозком і він точно не ідіот", – цитує розповіді полонених Радіо Свобода.

Затримання

9 листопада 2021 року стало відомо, що СБУ затримала у Києві бойовика "ДНР" Дениса Куликовського, який був головним у в'язниці "Ізоляція" в Донецьку.

Його затримали в рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України:

ст. 149 (торгівля людьми);

ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

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