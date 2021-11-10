Затримання головного ката "Ізоляції" Куликовського: суд обирає запобіжний захід

Засідання відбувається у Приморському районному суді Маріуполя

Суд обирає запобіжний захід Денису Куликовському. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 10 листопада, у Приморському районному суді Маріуполя обирають запобіжний захід військовому кату Денису Куликовському.

Докладніше про це – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Як відбувається суд?

Як нам стало відомо, 10 листопада у Приморському райсуді Маріуполя проходить суд щодо обрання запобіжного заходу військовому ката Денису Куликовському, який був головою концтабору "Ізоляція".

Співробітники СБУ, особливо не афішуючи цього, привезли на засідання Куликовського.

Затриманий Денис Куликовський. Фото: колаж "Сьогодні"

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Що відомо про концтабір "Ізоляція"?

Як розповіла одна із колишніх ув'язнених, перший тиждень її тримали в одиночній камері, де лежали закривавлені матраци.

За словами іншого ексв'язня, спочатку в камеру відчинялися двері і потрібно було стати на коліна, а потім на голову одягали пакет.

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"Це було маніакально. Їм треба було щогодини когось бити. Це окрім тортур. Ось він просто побачив людину, і її потрібно обов'язково вдарити", – розповів колишній в'язень.

Крім того, іноді ув'язненим прикручували ноги до столу. Їм відтягували великі пальці, намотували дріт та подавали електричний струм.

Що кажуть у поліції?

Поліцейські Донецької області провели ціле розслідування. На той момент встановили 166 осіб постраждалих, які перебували у цьому концтаборі. Серед них були два журналісти, співробітники прикордонної та міграційної служби, СБУ, а також ЗСУ.

Що відомо про головного концтабору?

Головним у концтаборі "Ізоляція" виявився бойовик "ДНР" Денис Куликовський.

"Палич" – найжорстокіший наглядач

Так про нього згадують військовополонені, яким вдалося врятуватися після тортур та ув'язнення.

Бойовик міг забороняти їсти, бити, роздягти та поливати холодною водою з автомобільної мийки, принижувати. Також звільнені полонені кажуть, що іноді побиття закінчувалися смертю.

"Це особистість, яка поєднувала в собі дві крайнощі: з одного боку, переконаний садист-психопат, який не відчував жодного співчуття до людей, яких він катував і сексуально ґвалтував. З іншого боку, його не можна було назвати повним відморозком і він точно не ідіот", – цитує розповіді полонених Радіо Свобода.

Затримання

9 листопада 2021 року стало відомо, що СБУ затримала у Києві бойовика "ДНР" Дениса Куликовського, який був головним у в'язниці "Ізоляція" в Донецьку.

Його затримали в рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України:

ст. 149 (торгівля людьми);

ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

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