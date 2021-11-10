Головному кату "Ізоляції" Куликовському обрали запобіжний захід: що вирішив суд

У середу, 10 листопада, у Приморському районному суді Маріуполя обрали запобіжний захід військовому кату Денису Куликовському.
Про це пише "Сьогодні".
Нагадаємо, що учора контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція".
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Слідчими спецслужби йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 149, 258-3,260, 438 Кримінального кодексу України.
Що відомо про головного концтабору?
Головним у концтаборі "Ізоляція" виявився бойовик "ДНР" Денис Куликовський.
"Палич" – найжорстокіший наглядач
Так про нього згадують військовополонені, яким вдалося врятуватися після тортур та ув'язнення.
Бойовик міг забороняти їсти, бити, роздягти та поливати холодною водою з автомобільної мийки, принижувати. Також звільнені полонені кажуть, що іноді побиття закінчувалися смертю.
"Це особистість, яка поєднувала в собі дві крайнощі: з одного боку, переконаний садист-психопат, який не відчував жодного співчуття до людей, яких він катував і сексуально ґвалтував. З іншого боку, його не можна було назвати повним відморозком і він точно не ідіот", – цитує розповіді полонених Радіо Свобода.
Затримання
9 листопада 2021 року стало відомо, що СБУ затримала у Києві бойовика "ДНР" Дениса Куликовського, який був комендантом у в'язниці "Ізоляція" в Донецьку.
Його затримали в рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 149 (торгівля людьми);
- ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
- ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань);
- ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
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Катування та сексуальне насильство: що відбувалося у донецькому концтаборі "Ізоляція" (відео)