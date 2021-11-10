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Головному кату "Ізоляції" Куликовському обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
10 листопада, 17:21
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Напередодні співробітники СБУ затримали у Києві одного з головних катів в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку
Засідання відбувалося у Приморському районному суді Маріуполя
Засідання відбувалося у Приморському районному суді Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 10 листопада, у Приморському районному суді Маріуполя обрали запобіжний захід військовому кату Денису Куликовському.

Про це пише "Сьогодні".

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Нагадаємо, що учора контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція".

Слідчими спецслужби йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 149, 258-3,260, 438 Кримінального кодексу України.

Що відомо про головного концтабору?

Головним у концтаборі "Ізоляція" виявився бойовик "ДНР" Денис Куликовський.

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"Палич" – найжорстокіший наглядач

Так про нього згадують військовополонені, яким вдалося врятуватися після тортур та ув'язнення.

Бойовик міг забороняти їсти, бити, роздягти та поливати холодною водою з автомобільної мийки, принижувати. Також звільнені полонені кажуть, що іноді побиття закінчувалися смертю.

"Це особистість, яка поєднувала в собі дві крайнощі: з одного боку, переконаний садист-психопат, який не відчував жодного співчуття до людей, яких він катував і сексуально ґвалтував. З іншого боку, його не можна було назвати повним відморозком і він точно не ідіот", – цитує розповіді полонених Радіо Свобода.

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Затримання

9 листопада 2021 року стало відомо, що СБУ затримала у Києві бойовика "ДНР" Дениса Куликовського, який був комендантом у в'язниці "Ізоляція" в Донецьку.

Його затримали в рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 149 (торгівля людьми);
  • ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
  • ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань);
  • ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

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