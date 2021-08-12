Затримання російського шпигуна і скасування ПДВ на ввезення електромобілів – головні новини СЬОГОДНІ

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші новини четверга 12 серпня

Податок скасували до 2025 року, а агент Кремля збирав інформацію про зброю ЗСУ / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 12 серпня, в Україні скасували податок на додану вартість на ввезення електромобілів, а в київському метрополітені зловили кішку, за якою кілька днів ганялись зоозахисники і працівники метро.

Карантин до Дня Незалежності

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В Україні після зниження захворюваності ковідом показники знову почали збільшуватися. Якщо в середині липня за добу було до 600 хворих, то зараз понад тисячу. Причому половина нових пацієнтів хворіють важко і лікуються в лікарнях. Сайт "Сьогодні" проаналізував, чи варто чекати нового стрибка захворюваності до Дня Незалежності та яким буде карантин.

Пік захворюваності ковідом в Україні був в кінці березня – початку квітня цього року. Тоді кількість нових пацієнтів була близько 20 тисяч за добу.

Перші три смерті від штаму "Дельта"

У Вінницькій області зафіксували перші три смерті від "Дельта"-штаму коронавірусу.

"Сьоме місце займає Вінницька область за кількістю проведених щеплень і діагностує мутований штам Дельта – "привезений" з Росії. З 25 інфікованих троє померли: чоловік і жінка з Гайсинського району – обом по 83 роки, і 73-річний чоловік з Вінницького району", – повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Зеленський скасував ПДВ на ввезення електромобілів

Ввезення електромобілів в Україні звільнене від податку на додану вартість (ПДВ) до 31 грудня 2025 року. Крім того, до переліку транспортних засобів, на які поширюється ця пільга, додаються:

електробуси;

електровантажівки;

електроспецтехніка.

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Відповідні законопроекти №3477 і №3476, які прийняла Верховна Рада в липні, підписав президент Володимир Зеленський.

СБУ затримала агента Росії

Контррозвідники Служби безпеки України затримали агента Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил РФ.

Як розповіли в пресслужбі СБУ, громадянин іноземної держави, який тимчасово проживає на території одного з регіонів України, за завданням представників спецслужби країни-агресора періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації. За цю "роботу" він отримував грошову винагороду.

У київському метро зловили кішку

У київському метрополітені працівники метро і зоозахисники зловили кішку, яка втекла з переноски на станції "Контрактова площа".