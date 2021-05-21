Затримання найвпливовіших "злодіїв у законі": чим вони займались (відео)

Умка та Лаша Сван повинні були приглядати за так званим общаком – злодійською касою

Затримання кримінальних авторитетів

Після затримання напередодні двох найвпливовіших "злодіїв у законі" Умки та Лаші Свана – поліцейські добралися й до їхнього так званого "общака". Більш як три мільйони доларів готівкою, предмети мистецтва і коштовності – усе це мало піти на потреби організованої злочинності в Україні.

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Журналіст "Сегодня" Олексій Гомон знайшов людину, яка понад 10 років провела у тюрмі і особисто познайомилася зі справжнім "злодієм у законі".

"Злодій? Який злодій? Дитсадок чи що? Космонавт", - сказав під час затримання Умка.

Свій титул авторитети отримали в Росії. Їхня спеціалізація – приглядати за злодійською касою, так званим общаком. Це гроші, які йдуть на потреби криміналітету. Ролі Лаші та Умки були добре розписані.

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"Це був вплив на кримінальних авторитетів, "смотрящих", це був розподіл злочинних коштів", – сказав начальник кримінальної поліції України Євген Коваль.

Крадійську касу поліціянти знайшли в кількох місцях – у Дніпрі та Києві. Оселі Умки та Лаші перетворилися на справжні скарбниці. Тут і витвори мистецтва, коштовності, зброя та понад 3 мільйони доларів готівкою. Поруч із цим усім знайшли і розписки. Своєрідну чорну бухгалтерію.

"Андрій Львівський. Після звільнення позичив під слово Олексійовича 40 тисяч доларів. Півтори тисячі – на валізу. 86 тисяч – для храму на кладовище", - сказано в одній з них.

Саме поняття "злодіїв у законі" пішло ще з 30-х років минулого століття. Тоді й сформувалася філософія, за якою вони живуть і нині. Серед правил – не одружуватися, не працювати та за жодних обставин – не мати справ із владою.

"Злодійські зірки, що вони означають. На колінах злодійські зірки – ніколи не стану на коліна ні перед ким. Я помру, але не стану. А ось тут зірки – ніколи не одягну погони. Ніякі", – сказав актор, колишній в'язень Станіслав Домбровський.

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Домбровський сам колись провів за ґратами понад 10 років. За крадіжки та хуліганство. За цей час зустрів "злодія у законі" лише раз. Каже – справжніх авторитетів можна перерахувати на пальцях.

"Жодного татуювання, сивочолий, 65 років. Спокійний дуже, шановний чоловік, якому заносять сумки. Він сидить один. Спілкується на ви. Не лається матом", - розповів він.

Авторитети намагаються впливати не лише на кримінальні кола. А й на те, до чого раніше не мали стосунку.

"Ви не знайдете, звичайно, акціонерне товариство "злодій в законі", але є бізнеси, активи, які представляють цей злодійський общак", - сказав заступник генпрокурора Грузії Давид Сакварелідзе.

Саме він колись ініціював у Грузії закон щодо "злодіїв у законі". Адже на пострадянському просторі кожен третій кримінальний авторитет

був саме із Грузії. З 2003 року там запрацювала норма, за якою вони могли загриміти за грати. Тільки за те, що називали себе злодіями у законі.

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Багато хто з криміналітету був вимушений тікати з Грузії. Меккою для них стала Україна. Щоправда, торік схожий закон запрацював і у нас. Тепер же грузинських авторитетів пачками депортують за межі країни. Тим часом, заявляє поліція – з понад 30-тьох українських злодіїв у законі – на волі залишаються з десяток.

Нагадаємо, раніше в Одесі зловили "злодія в законі" Мамуку Хонського.

Крім того, ми повідомляли, що в Україні кримінальних авторитетів саджатимуть за сходки і титул "злодія у законі".