Русский
$ 27,96
33,46
  1. Новини України

Затримання українського консула в Петербурзі: Україна висилає російського дипломата

17 квітня, 18:11

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Дипломат посольства Росії у Києві має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня – рішення прийняли у відповідь на дії РФ

Дипломат посольства Росії у Києві повинен покинути Україну до 21 квітня. Таке рішення прийняли після затримання у Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та надання йому припису залишити територію РФ до 21 квітня. Повністю відкидаємо висунуті консульському співробітнику звинувачення", – йдеться в повідомленні.

В МЗС України зазначили, що такі дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року і Віденську конвенцію про консульські зносини від 1963 року.

В тренді
Заморозки в середині квітня: синоптик шокувала Україну прогнозом

"У відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня", - повідомили в МЗС.

Реклама

У російському посольстві заявили, що поки що не отримували документів про те, що старший дипломат посольства повинен покинути Україну.

Нагадаємо, що Росія висилає українського посла Олександра Сосонюка. Міністерство закордонних справ РФ називає його дії "несумісними зі статусом консульського співробітника". Йому дали 72 години, щоб покинути Росію.

Всі подробиці в спецтемі Затримання українського консула в Росії

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Київ МЗС посол консул
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Країни скуповують пшеницю і олію. Чому в усьому світі дорожчають продукти
Країни скуповують пшеницю і олію. Чому в усьому світі дорожчають продуктиЕкономіка
Погода налагодиться, але пощастить не всім: синоптики дали прогноз на вихідні
Погода налагодиться, але пощастить не всім: синоптики дали прогноз на вихідніУкраїна
Розмитнення авто коштуватиме 1000 євро: Рада ухвалила закони про
Розмитнення авто коштуватиме 1000 євро: Рада ухвалила закони про "євробляхи"Авто
Смарт-квартира в Києві – за скільки можна купити найдешевше житло і які тут є небезпеки
Смарт-квартира в Києві – за скільки можна купити найдешевше житло і які тут є небезпекиЕкономіка
Заморозки в середині квітня: синоптик шокувала Україну прогнозом
Заморозки в середині квітня: синоптик шокувала Україну прогнозомУкраїна
"Здається, я знаю, чого він хоче": Зеленський передрік Путіну поразку на ДонбасіВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти