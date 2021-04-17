Затримання українського консула в Петербурзі: Україна висилає російського дипломата

Дипломат посольства Росії у Києві має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня – рішення прийняли у відповідь на дії РФ

Дипломат посольства Росії у Києві повинен покинути Україну до 21 квітня. Таке рішення прийняли після затримання у Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка.

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Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та надання йому припису залишити територію РФ до 21 квітня. Повністю відкидаємо висунуті консульському співробітнику звинувачення", – йдеться в повідомленні.

В МЗС України зазначили, що такі дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року і Віденську конвенцію про консульські зносини від 1963 року.

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"У відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня", - повідомили в МЗС.

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У російському посольстві заявили, що поки що не отримували документів про те, що старший дипломат посольства повинен покинути Україну.

Нагадаємо, що Росія висилає українського посла Олександра Сосонюка. Міністерство закордонних справ РФ називає його дії "несумісними зі статусом консульського співробітника". Йому дали 72 години, щоб покинути Росію.

Всі подробиці в спецтемі Затримання українського консула в Росії

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