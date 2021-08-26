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Перша смерть від "Дельти". У Чернівецькій області ще 20 осіб з цим штамом в лікарнях

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
26 серпня, 23:15
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Померлий від небезпечного штаму "Дельта" не був вакцинований
В Україні зросла кількість пацієнтів з коронавірусом. Колаж "Сьогодні"
В Україні зросла кількість пацієнтів з коронавірусом. Колаж "Сьогодні"

Вперше в Чернівецькій області зафіксована смерть від індійського штаму коронавирусу "Дельта". Жертвою більш небезпечного штаму COVID-19 став 66-річний чоловік.

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Про це повідомляє регіональне видання Zaxid.net.

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Про смерть чоловіка розповіла головний санітарний лікар Чернівецької області Наталія Гопко. За її словами, чоловік не був вакцинований від COVID-19. Чи мав він супутні захворювання, лікарі не розповіли.

В цілому в області вже підтверджено 54 випадки зараження штамом "Дельта". " Можна припустити, що це був не перший померлий від штаму "Дельта", але перший, який потрапив в поле зору медиків ", – уточнила медпрацівник.

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На сьогоднішній день, відзначає видання, в Чернівецькій області близько 20 людей зі штамом "Дельта" знаходяться в стаціонарах. Близько чверті виявлених випадків – це діти. Наймолодшому пацієнту один рік, а старшому – 88 років.

Нагадаємо, що після того як в Україні виявили перші випадки "Дельти", влада ухвалила нові заходи.

  • У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу.

  • МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", найближчого місяця.
  • Також змінені правила перетину кордону.

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Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

До того ж, ВООЗ закликала поки не вакцинуватися третьою дозою від COVID-19. Вакцини від коронавірусу не вистачає країнам, що розвиваються, яким дісталося всього 20% доз.

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