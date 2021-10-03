Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Динамо - Шахтар: онлайн ❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини України

Загадкова смерть двох українських моряків в Бангладеш: що відомо

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
3 жовтня, 15:48
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Померлі моряки – це 60-річний інженер судна Геннадій Яценко та 31-річний слюсар на кораблі Костянтин Єрмак
У Бангладеш загинули двоє українських моряків
У Бангладеш загинули двоє українських моряків / Фото: Колаж: Сьогодні

На борту суховантажу AP ASTAREA, який знаходиться в порту Чіттагонгзі, загинули двоє українських моряків.

Про це пише Deniz Haber.

Реклама

"Двоє українських моряків, які перебували на борту суховантажу AP ASTAREA, який прибув в порт Читтагонг, померли один за іншим без видимих причин або хвороб" , – повідомляє видання.

Ні у двох загиблих моряків, ні у решти членів екіпажу не було симптомів COVID-19. Лікарі підозрюють, що у Геннадія Яценко міг статися серцевий напад. Але поки точна причина смерті невідома.

Розслідування інциденту триває. В українському МЗС смерть моряків поки не коментували.

Біля берегів Нідерландів затримали українських моряків

Реклама

Біля берегів Голландії 24 вересня затримали вітрильну яхту, на борту якої перебували 11 мігрантів з Албанії. Судном управляли двоє українських капітанів.

Судно затримали біля міста Оуддорпа в нідерландській провінції Зеландія. Воно прямувало до Великобританії. Саме туди останнім часом намагаються потрапити більшість мігрантів. Українських капітанів затримали за підозрою в контрабанді людей.

За даними прикордонної поліції Нідерландів, біля берегів країни вже затримали кілька парусних суден контрабандистів з людьми.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що:

  • судно Thorn1 з українськими моряками застрягло в Аденській затоці. Екіпаж у майже 40-градусну спеку виявився без кондиціонерів, холодильника і продуктів. Один чоловік загинув.
  • в районі Шрі-Ланки загорілося судно MSС MESSINA, на борту якого були одеські моряки. Один чоловік згорів живцем.
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 жовтня 1991. В Єлисейському палаці відбулася зустріч Леоніда Кравчука з президентом Франції Франсуа Міттераном

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

62 792

захворіло за тиждень в Україні

+43%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.62

Російський рубль (₽)

0.37

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти