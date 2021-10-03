Загадкова смерть двох українських моряків в Бангладеш: що відомо

Померлі моряки – це 60-річний інженер судна Геннадій Яценко та 31-річний слюсар на кораблі Костянтин Єрмак

У Бангладеш загинули двоє українських моряків / Фото: Колаж: Сьогодні

На борту суховантажу AP ASTAREA, який знаходиться в порту Чіттагонгзі, загинули двоє українських моряків.

Про це пише Deniz Haber.

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"Двоє українських моряків, які перебували на борту суховантажу AP ASTAREA, який прибув в порт Читтагонг, померли один за іншим без видимих причин або хвороб" , – повідомляє видання.

Ні у двох загиблих моряків, ні у решти членів екіпажу не було симптомів COVID-19. Лікарі підозрюють, що у Геннадія Яценко міг статися серцевий напад. Але поки точна причина смерті невідома.

Розслідування інциденту триває. В українському МЗС смерть моряків поки не коментували.

Біля берегів Нідерландів затримали українських моряків

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Біля берегів Голландії 24 вересня затримали вітрильну яхту, на борту якої перебували 11 мігрантів з Албанії. Судном управляли двоє українських капітанів.

Судно затримали біля міста Оуддорпа в нідерландській провінції Зеландія. Воно прямувало до Великобританії. Саме туди останнім часом намагаються потрапити більшість мігрантів. Українських капітанів затримали за підозрою в контрабанді людей.

За даними прикордонної поліції Нідерландів, біля берегів країни вже затримали кілька парусних суден контрабандистів з людьми.

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