Загадкова смерть двох українських моряків в Бангладеш: що відомо

На борту суховантажу AP ASTAREA, який знаходиться в порту Чіттагонгзі, загинули двоє українських моряків.
Про це пише Deniz Haber.
"Двоє українських моряків, які перебували на борту суховантажу AP ASTAREA, який прибув в порт Читтагонг, померли один за іншим без видимих причин або хвороб" , – повідомляє видання.
Ні у двох загиблих моряків, ні у решти членів екіпажу не було симптомів COVID-19. Лікарі підозрюють, що у Геннадія Яценко міг статися серцевий напад. Але поки точна причина смерті невідома.
Розслідування інциденту триває. В українському МЗС смерть моряків поки не коментували.
Біля берегів Нідерландів затримали українських моряків
Біля берегів Голландії 24 вересня затримали вітрильну яхту, на борту якої перебували 11 мігрантів з Албанії. Судном управляли двоє українських капітанів.
Судно затримали біля міста Оуддорпа в нідерландській провінції Зеландія. Воно прямувало до Великобританії. Саме туди останнім часом намагаються потрапити більшість мігрантів. Українських капітанів затримали за підозрою в контрабанді людей.
За даними прикордонної поліції Нідерландів, біля берегів країни вже затримали кілька парусних суден контрабандистів з людьми.
Раніше ми повідомляли, що:
- судно Thorn1 з українськими моряками застрягло в Аденській затоці. Екіпаж у майже 40-градусну спеку виявився без кондиціонерів, холодильника і продуктів. Один чоловік загинув.
- в районі Шрі-Ланки загорілося судно MSС MESSINA, на борту якого були одеські моряки. Один чоловік згорів живцем.