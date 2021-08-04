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Захоплення Кабміну з гранатою. Що загрожує ветерану АТО Прохничу

4 серпня 2021 12:26

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зараз Володимир Прохнич проходить як підозрюваний у справі, правоохоронці відкрили чотири кримінальні виробництва

Зліва на фото Володимир Прохнич, праворуч - момент його затримання. Фото: колаж "Сьогодні"

Зліва на фото Володимир Прохнич, праворуч - момент його затримання. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці відкрили чотири статті по захопленню ветераном АТО Кабінету Міністрів. Тепер чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

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Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ситуація нестандартна, тому що це був учасник АТО, двічі був поранений, зробив свій злочин під впливом обставин. Однозначно, скоєно злочин. Кримінальне провадження відкрито за чотирма статтями. Одна з них – особливо тяжка, захоплення заручників (ст. 147), до 15 років позбавлення волі. Ніхто не має права вчиняти злочин, зокрема, захоплювати заручників. У нього в руках була бойова граната, він міг завдати великої шкоди", – сказав Клименко.

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Нагадаємо, вранці 4 серпня Володимир Прохнич увірвався до Кабміну, погрожуючи підірвати гранату. Простих працівників відомства він просив тікати подалі на випадок, якщо доведеться застосувати гранату. Після цього до будівлі уряду прибув спецназ і планувалася силова спецоперація, але до цього не дійшло.

Як виявилося, чоловік, який захопив Кабмін, – ветеран АТО, був сапером, а тепер працює на СТО.

Всі подробиці в спецтемі Ветеран АТО з гранатою в Кабміні

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