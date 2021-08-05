Захоплення Кабміну ветераном АТО. Коли розглянуть справу

Прохничу вже повідомили про підозру, йому загрожує до 15 років в'язниці

Розгляд справи Прохнича відбудеться в Печерському районному суді Києва / Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 6 серпня, відбудеться суд, щодо 43-річного Володимира Прохнич, який напередодні захопив приміщення Кабінету міністрів, утримував людей і погрожував підірвати себе гранатою.

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Про це повідомляє прокуратура Києва.

Розгляд справи відбудеться 6 серпня в Печерському районному суді Києва.

"Володимиру Прохнич просять арешт без застави" , – написав адвокат Прохнича Тарас Безпалий.

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Кабмін погрожував підірвати ветеран війни на Донбасі, Володимир Прохнич з Ірпеня. Йому вже повідомили про підозру за трьома статтями: ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Відзначимо, що чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, вранці 4 серпня Володимир Прохнич увірвався в Кабмін, погрожуючи підірвати гранату. Простих працівників відомства він просив тікати подалі на випадок, якщо доведеться підірвати гранату. Після цього до будівлі уряду прибув спецназ і планувалася силова спецоперація, але до цього не дійшло.

Як виявилося, чоловік, який захопив Кабмін, – ветеран АТО, був сапером, а тепер працює на СТО.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією