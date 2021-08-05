Захоплення Кабміну ветераном АТО. Прохничу повідомили про підозру

Зліва на фото Володимир Прохнич, праворуч - момент його затримання. Фото: колаж "Сьогодні"

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва 43-річному чоловікові, який напередодні захопив приміщення Кабінету міністрів, утримував людей і погрожував підірвати себе гранатою, повідомлено про підозру.

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Як розповіли "Сьогодні" в прокуратурі, дії підозрюваного кваліфіковані за трьома статтями:

ст. 341 (захоплення державних будівель);

ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

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Нагадаємо, вранці 4 серпня Володимир Прохнич увірвався до Кабміну, погрожуючи підірвати гранату. Простих працівників відомства він просив тікати подалі на випадок, якщо доведеться застосувати гранату. Після цього до будівлі уряду прибув спецназ і планувалася силова спецоперація, але до цього не дійшло.

Як з’ясувалося, чоловік, який захопив Кабмін, – ветеран АТО, був сапером, а тепер працює на СТО.

Всі подробиці в спецтемі Ветеран АТО з гранатою в Кабміні