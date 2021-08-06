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Захоплення Кабміну. Суд обирає запобіжний захід Прохничу – онлайн-трансляція

6 серпня 2021 12:26

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він 4 серпня увірвався до Кабміну, погрожуючи підірвати гранату прямо в будівлі

Прохничу загрожує до 15 років в'язниці / Фото: колаж "Сьогодні"

Прохничу загрожує до 15 років в'язниці / Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 6 серпня, в Печерському суді Києва обирають запобіжний захід 43-річному Володимиру Прохничу, який захопив приміщення Кабінету міністрів, утримував людей і погрожував підірвати себе гранатою.

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"Сьогодні" веде онлайн-трансляцію засідання суду.

Прохничу раніше повідомили про підозру за трьома статтями: ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Зазначимо, що чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

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Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

А захисник Прохнича Тарас Безпалий вже повідомив, що його підзахисний визнав свою провину.

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Фото: Владислав Гарнаєв, "Сьогодні"

Фото: Владислав Гарнаєв, "Сьогодні"

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Зазначимо, що до зали засідання пускають обмежену кількість журналістів. Багатьом доводиться в коридорі чекати новин з зали суду.

Фото: Ігор Сєров, "Сегодня"

Фото: Ігор Сєров, "Сегодня"

Нагадаємо, вранці 4 серпня Володимир Прохнич увірвався до Кабміну, погрожуючи підірвати гранату. Простих працівників відомства він просив тікати подалі на випадок, якщо доведеться підірвати гранату. Після цього до будівлі уряду прибув спецназ і планувалася силова спецоперація, але до цього не дійшло.

Як виявилося, чоловік, який захопив Кабмін, – ветеран АТО, був сапером, а тепер працює на СТО.

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