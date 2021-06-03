Захоплення влади: суд дозволив спецрозслідування справи Януковича

Шевченківський районний суд Києва дозволив спецрозслідування справи Віктора Януковича, який втік до Росії,про захоплення влади.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Зазначається, що тепер правоохоронці зможуть провести досудове розслідування без присутності підозрюваного.
Що будуть розслідувати?
Януковича підозрюють у тому, що у вересні і жовтні 2010 року він незаконно привласнив собі повноваження законодавчої і виконавчої влади, скасувавши конституційну реформу 2004 року і, таким чином, "відкотивши" Конституцію до редакції 1996 року.
Нагадаємо, що в січні цього року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Януковичу про підозру в державній зраді через підписання "Харківських угод" про розміщення Чорноморського флоту РФ у Криму.
Крім того, повідомлялося, що конфісковані 1,5 млрд доларів Віктора Януковича вдалося повернути до державного бюджету.
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