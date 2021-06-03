Захоплення влади: суд дозволив спецрозслідування справи Януковича

Українським правоохоронцям дозволили провести розслідування, попри те, що Янукович перебуває за кордоном

Шевченківський районний суд Києва дозволив спецрозслідування справи Віктора Януковича, який втік до Росії,про захоплення влади.

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Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що тепер правоохоронці зможуть провести досудове розслідування без присутності підозрюваного.

Що будуть розслідувати?

Януковича підозрюють у тому, що у вересні і жовтні 2010 року він незаконно привласнив собі повноваження законодавчої і виконавчої влади, скасувавши конституційну реформу 2004 року і, таким чином, "відкотивши" Конституцію до редакції 1996 року.

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Нагадаємо, що в січні цього року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Януковичу про підозру в державній зраді через підписання "Харківських угод" про розміщення Чорноморського флоту РФ у Криму.

Крім того, повідомлялося, що конфісковані 1,5 млрд доларів Віктора Януковича вдалося повернути до державного бюджету.

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