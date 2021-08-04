"Знай, що ми поруч". У Facebook піднялася хвиля підтримки захватчика Кабміну

Адвокати змогли провести до Прохнича близьких. Фото з Печерського відділення поліції / Колаж "Сегодня"

У Facebook розгорнулася кампанія на підтримку колишнього бійця батальйону "Айдар" Володимира Прохнича, який вранці прийшов до Кабінету міністрів з гранатою в руках . Товариші по службі пишуть слова підтримки затриманому і збирають прохання про взяття його на поруки.

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Побратими вже зібрали команду адвокатів. Про це, наприклад, повідомила на своїй сторінці у Фейсбук учасниця АТО Вікторія Дворецька.

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З інших повідомлень стало відомо, що готуються взяти Прохнича на поруки ряд обласних організацій ветеранів АТО. Зокрема, Громадська організація "Бучанська варта" і Херсонська обласна організація ветеранів АТО.

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Пізніше з'явилася інформація, що близьких разом з адвокатами пустили до Володимира, який знаходиться в Печерському відділенні поліції Києва в очікуванні засідання суду за визначенням йому запобіжного заходу.

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"Вдячна за підтримку особисто і від Вови. Прошу не робити ніяких висновків і диванних експертних суджень. Ми з Консультативної ради при ОП були, від Мінветеранів були. Адвокати є. Будь ласка, хто готовий взяти на поруки – відгукніться " , – написала у себе на сторінці у Фейсбук представник організації "Жіночого ветеранського руху" Андріана Сусак.

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Андріані дозволили сфотографуватися із затриманим.

Фото затриманого ветерана АТО Володимира Прохнича в Печерському відділенні поліції Києва

Нагадаємо, що вранці ветеран АТО Володимир Прохнич пройшов в будівлю Кабінету міністрів, дістав гранату і погрожував її підірвати . Через кілька годин він здався правоохоронцям і був доставлений до Печерського відділення поліції міста Києва. Мотиви його дій так і залишаються невідомими.

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Допомогу в вирішенні ситуації, що склалася, надав друг Прохнича волонтер Василь Алексюк. Він зміг знайти слова, щоб ветеран здався "без бою" .

Всі подробиці в спецтемі Ветеран АТО з гранатою в Кабміні