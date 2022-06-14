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Загарбники дозволили маріупольцям включати одну лампочку, інакше блекаут

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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14 червня, 18:38
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Мешканці Маріуполя змушені перебувати у будинках без світла
Якщо кілька квартир включає холодильник – пів кварталу залишиться без світла. Фото: колаж "Сьогодні"
Якщо кілька квартир включає холодильник – пів кварталу залишиться без світла. Фото: колаж "Сьогодні"

В окупованому Маріуполі спостерігаються серйозні проблеми з електрикою, про які не розповідають російські пропагандистські ЗМІ. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в своєму Telegram-каналі.

"Частково в Центральному районі Маріуполя підключено електропостачання. В обсязі, достатньому для створення таких хороших фото про "життя повертається". У реалі жителям дозволено включити не більше однієї лампочки у квартирі і все. Холодильник, кондиціонер, пральна машина, навіть головний друг пропаганди телевізор – під забороною. У разі виявлення, щонайменше – відключення. Насправді – пару квартир включає холодильник – пів кварталу без світла", – написав Андрющенко.

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Раніше сайт "Сьогодны" повідомляв, що 19 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти розбирають завали розбомбленого драмтеатру. Два дні поспіль вони вивозили тіла загиблих вантажівками. Тепер фактично неможливо буде встановити реальну кількість жертв бомбардування драмтеатру.

Також ми писали, що в окупованому російською армією Маріуполі є підозри до початку епідемії холери, про що попереджали міжнародні спеціалісти.

Крім того, повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни наймають місцевих на роботу за їжу. Маріупольців хочуть залучити до розбору завалів та поховань загиблих жителів міста.

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