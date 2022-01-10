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Закочують у банки: лісівники показали, як з'являються нові ялинки (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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10 січня, 16:56
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Спочатку потрібно зібрати шишки. Плодоносні дерева мають вже чималу висоту, тому їх дістати нелегко
Висівається тільки якісне та здорове насіння / Колаж "Сьогодні"
Висівається тільки якісне та здорове насіння / Колаж "Сьогодні"

Держагентство лісових ресурсів показало, як закочують майбутні ялинки до банків. Саме взимку здійснюється заготівля насіння хвойних порід.

Про це повідомляє державне агентство лісових ресурсів України.

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Процес підготовки

Спочатку лісівники збирають шишки. Важливо вчасно зірвати їх, щоб насіння не висипалося. Плодоносні дерева мають вже чималу висоту, тому шишки дістати нелегко.

"Найпростіше збирати їх із гілок дерев, заготовлених під час зимових рубок догляду або рубок головного користування. А на самі дерева лісівники дістаються цінним насінням за допомогою драбини, на дуже велику висоту – знімають навіть підйомники", – стверджують лісівники.

Майбутні хвойні дерева. Фото: державне агентство лісових ресурсів України.
Майбутні хвойні дерева. Фото: державне агентство лісових ресурсів України.

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Важлива якісна переробка сировини

Важливий момент у насіннєвій справі – якісна переробка сировини. Шишкосушитель має сучасні автоматизовані механізми, що підтримують необхідну температуру.

"Раніше це були саморобні механізми, все робилося вручну" , – додають лісівники.

Майбутні хвойні дерева. Фото: державне агентство лісових ресурсів України.
Майбутні хвойні дерева. Фото: державне агентство лісових ресурсів України.

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Після того, як насіння отримане з розкритої шишки, їх очищають. Вихід насіння з шишки ялини та сосни становить лише 2%. Адже висівається тільки насіння якісне та здорове.

Майбутні хвойні дерева. Фото: державне агентство лісових ресурсів України.
Майбутні хвойні дерева. Фото: державне агентство лісових ресурсів України.

Куди можна здати ялинку?

У Києві працюють 15 пунктів прийому новорічних дерев. Принести ялинку на утилізацію можна буде у будні з 07:00 до 21:00 до 31 січня включно.

Здати ялинки можна за адресами:

  • КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г;
  • КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А;
  • КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26;
  • КП УЗН Дніпровського району – просп. Визволителів, 6;
  • КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А;
  • КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61;
  • КП УЗН Подільського району – вул. Дмитрівська, 16;
  • КП УЗН Святошинського району – вул. Бетховена, 8;
  • КП УЗН Солом'янського району – вул. Новопольова, 95;
  • КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6;
  • Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;
  • Дарницьке ЛПГ – просп. Броварський, 2-А;
  • Дарницьке ЛПГ – вул. Радистів, 1-В;
  • Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал №35;
  • Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал №72.

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