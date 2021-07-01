Закон про олігархів, підвищення пенсій і COVID-сертифікати – головні новини СЬОГОДНІ

Рада ухвалила закон про корінні народи України, підтримала законопроєкт про олігархів і ухвалила закон про електронний чек – сайт "Сьогодні" зібрав головні новини четверга, 1 липня.
Рада ухвалила закон про корінні народи України
Верховна Рада ухвалила законопроект №5506 про корінні народи, до яких будуть офіційно зараховані кримські татари.
Корінними народами визнали:
- кримських татар;
- караїмів;
- кримчаків.
Цим народностям дали такі права:
- на самовизначення в Україні;
- встановлювати свій політичний статус в рамках Конституції і законів України;
- вільно здійснювати свій економічний, соціальний і культурний розвиток.
Також вони зможуть створювати свої навчальні заклади або співпрацювати з навчальними закладами всіх форм власності з метою забезпечення вивчення мови, історії, культури відповідного корінного народу і навчання на мові відповідного корінного народу.
Рада підтримала закон про олігархів
Верховна Рада ухвалила законопроект №5599 про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значний економічний або політичний вага в суспільному житті (олігархів).
Олігархом визначається людина, яка:
- бере участь в політичному житті;
- має значний вплив на засоби масової інформації;
- є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, в день вступу в силу цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку і протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;
- вартість його активів (і осіб, бенефіціаром яких він є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на сьогоднішній день це 2 млрд 379 млн грн).
Потрапляє в реєстр олігархів та людина, яка відповідає хоча б двом зазначеним критеріям.
В Україні підвищилися пенсії і надбавки
Так, мінімальна пенсія за віком в Україні дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. Він з 1 липня виріс на 85 грн – з 1769 до 1854 грн. Відповідно, мінімальна пенсія з липня теж підвищена на 85 грн – з 1769 до 1854 грн.
Також з 1 липня в Україні також підвищили пенсії чорнобильцям. Тепер пенсії для людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:
- 6000 гривень – для I групи інвалідності;
- 4800 гривень – для II групи інвалідності;
- 3700 гривень – для III групи інвалідності та дітей з інвалідністю.
/ Фото: Анастасія Іскрицька, Сьогодні
Рада скасувала вільну економічну зону "Крим"
Тепер українці можуть вільно і безперешкодно відвідувати окуповані території лише через контрольні пункти в'їзду-виїзду.
Там здійснюється тимчасовий прикордонний контроль – потрібно пред'явити документ визначений статтею 5 ЗУ "Про громадянство України" або статтею 2 ЗУ "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".
А іноземці та особи без громадянства повинні будуть на КПВВ пред'явити паспорт іноземця та спеціальний дозвіл з урахуванням положень ЗУ "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".
Фото: колаж "Сьогодні"
Рада ухвалила закон про електронний чек
Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт № 4185, який дозволяє отримати гарантію і чек на придбану техніку в електронному вигляді.
Що дає законопроєкт про гарантійні зобов'язання в електронному вигляді:
- передбачає можливість надавати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари, гарантійні талони в електронному варіанті, а не в паперовому;
- зберігає можливість отримання таких документів на вимогу споживача в паперовому вигляді;
- передбачає, що в разі надання гарантійних зобов'язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному веб-сайті.
В Євросоюзі офіційно запустили COVID-сертифікати
У 21 країнах Європейського Союзу, а також в асоційованих з ними Норвегії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Ісландії офіційно почали діяти цифрові COVID-сертифікати. До системи "ковідних паспортів" підключилися переважна більшість країн-членів ЄС, а створено вже було більше 200 млн таких документів.
Нагадаємо, що, за словами міністра Кабінету міністрів України Олега Немчинова, українці зможуть отримати COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як це зробить Європа.
Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа