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Закон про олігархів, підвищення пенсій і COVID-сертифікати – головні новини СЬОГОДНІ

1 липня 2021 19:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Рада скасувала вільну економічну зону "Крим" і ухвалила закон про електронний чек

Рада ухвалила закон про корінні народи України, підтримала законопроєкт про олігархів і ухвалила закон про електронний чек – сайт "Сьогодні" зібрав головні новини четверга, 1 липня.

Рада ухвалила закон про корінні народи України

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Верховна Рада ухвалила законопроект №5506 про корінні народи, до яких будуть офіційно зараховані кримські татари.

Корінними народами визнали:

  • кримських татар;
  • караїмів;
  • кримчаків.

Цим народностям дали такі права:

  • на самовизначення в Україні;
  • встановлювати свій політичний статус в рамках Конституції і законів України;
  • вільно здійснювати свій економічний, соціальний і культурний розвиток.

Також вони зможуть створювати свої навчальні заклади або співпрацювати з навчальними закладами всіх форм власності з метою забезпечення вивчення мови, історії, культури відповідного корінного народу і навчання на мові відповідного корінного народу.

Рада підтримала закон про олігархів

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Верховна Рада ухвалила законопроект №5599 про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значний економічний або політичний вага в суспільному житті (олігархів).

Олігархом визначається людина, яка:

  • бере участь в політичному житті;
  • має значний вплив на засоби масової інформації;
  • є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, в день вступу в силу цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку і протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;
  • вартість його активів (і осіб, бенефіціаром яких він є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на сьогоднішній день це 2 млрд 379 млн грн).

Потрапляє в реєстр олігархів та людина, яка відповідає хоча б двом зазначеним критеріям.

В Україні підвищилися пенсії і надбавки

Так, мінімальна пенсія за віком в Україні дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. Він з 1 липня виріс на 85 грн – з 1769 до 1854 грн. Відповідно, мінімальна пенсія з липня теж підвищена на 85 грн – з 1769 до 1854 грн.

Також з 1 липня в Україні також підвищили пенсії чорнобильцям. Тепер пенсії для людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

  • 6000 гривень – для I групи інвалідності;
  • 4800 гривень – для II групи інвалідності;
  • 3700 гривень – для III групи інвалідності та дітей з інвалідністю.
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/ Фото: Анастасія Іскрицька, Сьогодні

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Рада скасувала вільну економічну зону "Крим"

Тепер українці можуть вільно і безперешкодно відвідувати окуповані території лише через контрольні пункти в'їзду-виїзду.

Там здійснюється тимчасовий прикордонний контроль – потрібно пред'явити документ визначений статтею 5 ЗУ "Про громадянство України" або статтею 2 ЗУ "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".

А іноземці та особи без громадянства повинні будуть на КПВВ пред'явити паспорт іноземця та спеціальний дозвіл з урахуванням положень ЗУ "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

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Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Рада ухвалила закон про електронний чек

Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт № 4185, який дозволяє отримати гарантію і чек на придбану техніку в електронному вигляді.

Що дає законопроєкт про гарантійні зобов'язання в електронному вигляді:

  • передбачає можливість надавати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари, гарантійні талони в електронному варіанті, а не в паперовому;
  • зберігає можливість отримання таких документів на вимогу споживача в паперовому вигляді;
  • передбачає, що в разі надання гарантійних зобов'язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному веб-сайті.

В Євросоюзі офіційно запустили COVID-сертифікати

У 21 країнах Європейського Союзу, а також в асоційованих з ними Норвегії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Ісландії офіційно почали діяти цифрові COVID-сертифікати. До системи "ковідних паспортів" підключилися переважна більшість країн-членів ЄС, а створено вже було більше 200 млн таких документів.

Нагадаємо, що, за словами міністра Кабінету міністрів України Олега Немчинова, українці зможуть отримати COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як це зробить Європа.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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