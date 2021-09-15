Рішення по ЗМІ – Путін робив так в Росії. Аслунд "проїхався" по закону про олігархів

Економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд висловив свою думку про законопроект

Законопроект вимагає продати ЗМІ. Але хто їх купити? / Колаж "Сегодня"

У підготовленому зараз до голосування у Верховній Раді у другому читанні законопроекті №5599 про деолігархізацію є багато неврахованих важливих моментів, які можуть залишитися непоміченими Венеціанською комісією, куди документ відправили на розгляд. Наприклад, хто повинен купити ЗМІ.

На цьому питанні, зокрема, зробив акцент Андерс Аслунд – економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council – під час форуму YES в Києві.

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"Ви говорите, що олігарх має продати свої ЗМІ. А кому він буде їх продавати? Інший бізнесмен-покупець стане тоді олігархом. Жоден іноземець не захоче купувати через політичну складову питання. Звичайно, росіянам не дозволять. Тобто, хто повинен купувати? Держава або провладна партія? Путін на початку 2000 років забрав медіавладу у Березовського і Гусинського, а передав не державі, а своїм олігархам. Я думаю, те, що ви пропонуєте – це путінський шлях ", – резюмував Аслунд.

Венеціанська комісія

На думку економіста, цей закон приймати не можна і він взагалі не потрібен, а Венеціанська комісія не зможе врахувати всі "підводні камені" цього документу.

"Зазвичай Венеціанська комісія дуже м'яка і недостатньо точна. Це неправильно, тому що цей закон проти групи людей. Якщо олігарх здійснює кримінальну дію, тоді треба ввести в справу прокурора і для цього закони вже є. А цей закон взагалі не потрібен. Який сенс цього закону? 80 мільйонів доларів є у 200 українців, але це нічого не означає. Тоді треба підвищити планку до мільярда доларів", – вважає Аслунд.

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Політичний вплив

Експерт зазначає, що поняття "політичний вплив", проти якого, як кажуть розробники, спрямований законопроект, не має чіткого визначення.

"Політичний вплив – це не об'єктивно. Ми не можемо сказати, що це. Треба, щоб хтось судив", – сказав Аслунд.

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