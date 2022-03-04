Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЕС 🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Закрити небо! Українські медіа звернулися до світових ЗМІ та асоціацій телерадіомовників

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 березня, 19:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Медіа закликали прокинутися західну демократичну громадськість
/ Фото: Колаж: Сьогодні

​​Українські медіа виступили з відкритим зверненням до світових ЗМІ та асоціацій телерадіомовників.

"Агресор зазіхнув на безпеку світу"

"24 лютого Росія оголосила війну Україні та розпочала масштабне вторгнення. По всій території України відбуваються нищівні напади, гинуть невинні жінки та діти. Російські танки не шкодують нікого: стріляють по житлових будинках, бронетехніка атакує цивільні установи, школи, дитячі садочки та пологові будинки. Від прицільних обстрілів "Градів" та мінометів уже загинули сотні жителів, сотні тисяч змушені ховатися в підвалах і укриттях, а мільйони полишають свої домівки та виїжджають за кордон", – зазначається у зверненні.

Реклама

Водночас наголошується на тому, що кількість біженців "може стати надзвичайною", що своєю чергою призведе до економічних, соціальних та політичних проблем в Європі та світі:

"Ракетно-бомбові удари Російської Федерації підривають телевежі в містах України, щоб зупинити українське телемовлення. Тепер агресор зазіхнув на безпеку всього світу. Російська армія захопила Чорнобильську АЕС, повторно наражаючи на страшну трагедію всю Європу. Вчора російські війська обстріляли Запорізьку АЕС, найбільшу атомну електростанцію у Європі. Наразі в Україні діє чотири АЕС з 15 ядерними блоками, які також опиняються під загрозою вибуху".

У зверненні українських медіа зазначається, що обстріл атомної станції є актом вандалізму до людства загалом і кожного мешканця Землі окремо:

"Зараз саме час прокинутися західній демократичній громадськості й зрозуміти, що людство на порозі смерті. Світ має чітко розуміти, що не існує локальної ядерної катастрофи в одній країні. Загине все довкола! Розуміючи всю небезпеку ситуації, до якої призвела війна в Україні, особливо з точки зору ядерної небезпеки, просимо усі світові ЗМІ почути нас. Закликаємо вас збільшити свій інформаційний вплив на політиків, щоб закрити небо над Україною. Ваші негайні дії зможуть врятувати світ".

До світових ЗМІ та асоціацій телерадіомовників звернулися: Ганна Безлюдна, керівниця Inter Media Group, Олександр Богуцький, Генеральний директор Starlight Media, керівник дивізіону "Новини", Євгеній Бондаренко, директор "Медіа Групи Україна", Ярослав Пахольчук, СЕО 1+1 media, Ольга Герасим‘юк, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики, Микола Чернотицький, голова правління АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Реклама

Нагадаємо, уряд України звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Україні потрібна невідкладна допомога в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Кількість охочих виїхати з України через війну зменшилася — Держприкордонслужба Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день дев'ятий. Сили окупантів закінчуються, кадирівці захопили найбільшу АЕС у Європі – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Винищувач техніки ворога. Екс-футболіст львівських «Карпат» Віталій Сапіло був командиром танкового взводу, який знищив понад 30 одиниць техніки ворога. Герой України (посмертно). Загинув під час авіаудару.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Підполковник Круглов Андрій. Вивів підрозділ ЗРК "Бук" з-під ударів ворога і особисто знищив два російські вертольоти та один літак, за що отримав прізвисько “снайпер-ракетник” і нагороду Герой України.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти