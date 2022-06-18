Закриття Литвою транзиту товарних поїздів, перевірка документів Тернопільщиною та інші важливі події 18 червня

Під заборону ЄС потрапили близько 50 відсотків усіх вантажів, а додаткові наряди на Тернопіллі працюватимуть цілодобово

Транзит низки товарів з РФ до Калінінградської області, а на Тернополі перевірятимуть документи у всіх. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 18 червня, Литовська залізниця перестане здійснювати транзит низки російських товарів, що потрапили під санкції Європейського союзу, в Калінінград Крім того, у жителів Тернопільщини і всередині переміщених осіб перевірятимуть документи.

У суботу в Києві попрощаються із загиблим активістом Романом Ратушним

У Києві, 18 червня, попрощаються із загиблим під Ізюмом активістом Романом Ратушним , захищаючи Україну від російських загарбників Про час та місце прощання з Романом повідомили у громадській організації "Захистимо Протасів Яр", яку він очолював.

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О 10.00 у Михайлівському соборі розпочнеться заупокійна служба. Прощання з Романом Ратушним відбудеться о 12.00 на Майдані Незалежності (під стелою). Українського захисника поховають на Байковому цвинтарі у Києві.

Литва припиняє транзит низки товарів з РФ до Калінінградської області

Литовська залізниця у ніч із п'ятниці на суботу перестане здійснювати транзит низки російських товарів, що потрапили під санкції Європейського союзу, в Калінінград (колишній Кенігсберг). Про це перевізник повідомив керівництво регіону, передає Радіо Свобода із посиланням на губернатора Калінінградської області Антона Аліханова.

Під заборону ЄС потрапили близько 50 відсотків усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії. Аліханов повідомив, що тепер на поромну лінію Усть-Луга – Балтійськ будуть потрібні додаткові судна для доставки товарів.

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З 18 червня проїзд у автобусах Львова стане платним для школярів під час канікул

З 18 червня по 31 серпня, під час канікул, у Львові проїзд у міських автобусах для школярів стане платним. Вартість поїздки становить 15 грн., повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Безоплатно користуватися міськими автобусами у період літніх канікул можуть лише діти пільгових категорій за наявності відповідних посвідчень.

При цьому в літній період поїздки у трамваях та тролейбусах для дітей шкільного віку залишаються безоплатними. Пільговий проїзд для учнів у міському електротранспорті діє цілий рік.

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На Тернопільщині люди перевірятимуть документи

У мешканців Тернопільщини та внутрішньопереміщених осіб перевірятимуть документи. Про це заявив на брифінгу Ради оборони області начальник Нацполіції Тернопільської області Олександр Богомол. Додаткові вбрання працюватимуть цілодобово з 18 червня. За ці 2 дні планується організувати систему роботи. Перевірятимуть документи у людей незалежно від статі та місця проживання.

Під час воєнного часу всі громадяни, які рухаються на території нашої області, повинні мати відповідні документи. Він може бути у вигляді паспорта, посвідчення водія або в "Дії" на телефоні.