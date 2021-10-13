Закриті школи і нові спалахи: що відбувається з COVID-19 в Україні

В Україні відбувся різкий стрибок захворюваності COVID-19. За останню добу виявили 16 309 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 4313 особи більше, ніж вчора.
Детальніше про ситуацію з COVID-19 в Україні – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".
Різкий стрибок COVID-19 в Україні
В Україні за останню добу виявили 16 309 нових випадків інфікування коронавірусом.
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Всього інфекцію підтвердили у 2 578 394 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 471 жителів України (всього – 59 523). Вилікувати вдалося 2 304 361 інфікованих (6 462 – за останню добу).
Регіони України – в яких вони зонах карантину
"Помаранчева зона" адаптивного карантину: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Сумська. Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області.
До речі, всі інші регіони входять у "жовту зону" карантину.
В Україні школи масово йдуть на канікули
У школах України почали масово міняти графіки осінніх канікул. Так, багато навчальних закладів йдуть на відпочинок на тиждень раніше, ніж планувалося.
Івано-Франківськ
Школи Івано-Франківська йдуть на канікули з 18 жовтня. За планом вони повинні були початися 25 жовтня, однак на оперативній нараді прийняли рішення перенести їх на тиждень раніше. Це пов'язано з тим, що влада хоче поліпшити епідеміологічну ситуацію в країні.
Харків
У школах Харкова батькам вже повідомляють про те, що канікули триватимуть з 18 жовтня до 2 листопада. Це означає, що фактично останній навчальний день перед довгими канікулами буде 13 жовтня, оскільки 14-17 жовтня в Україні чотири дні вихідних.
Львів
З 18 жовтня учні середньої та старшої школи підуть на дистанційне навчання. А осінні канікули розпочнуться з 25 жовтня.
Мелітополь
З 11 жовтня школярі перейшли на дистанційне навчання, а канікули розпочнуться з 18 жовтня.
Вінниця
Канікули в школах розпочнуться з 18 жовтня.
Кропивницький
Школярі відправляться на відпочинок з 18 жовтня. Також прийнято рішення про те, щоб продовжити канікули на два тижні – до 1 листопада.
Суми
Школам міста також рекомендується піти на канікули з 18 жовтня.
Херсон
Діти на осінні канікули підуть відпочивати з 18 жовтня, а не з 1 листопада.
Черкаси
Канікули запропонували перенести і почати з 18 жовтня, щоб зменшити витрати тепла. Так, діти відпочиватимуть до 24 жовтня.
На Волині у 16 школах і садках почалися спалахи COVID-19
На Волині у 16 навчальних закладах виявили спалахи коронавірусу. Їх зафіксували на території всіх районів області.
Як стало відомо, в Луцькому районі – п'ять спалахів COVID-19: у Ківерцівському медколеджі, Княгиніновському ліцеї та дитячих садках №3 і №19 в Луцьку.
Також спалах зареєстрували в Камінь-Каширському районі: у школах селищ Видерта, Грудки, Полиці, Черче та ліцеї №2.
У Володимир-Волинському районі три спалахи: у дитячому саду в Нововолинську, ліцеї Нововолинська та Івановича.
Крім того, в районі Ковеля виявили спалах захворюваності у школі і дитячому садку Турійська, а також обласному ліцеї з посиленою фізпідготовкою.
Які обмеження діють нині по всій країні
З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:
- заборонені масові заходи за участю понад 1 особу на площі 4 кв. метри або з заповненістю залів понад дві третини місць у кожній окремій залі;
- не більше як 4 особи за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше ніж дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.
Загроза локдауну в Україні
Кабінет міністрів планує посилити карантин в Україні. Нові обмеження стосуватимуться проїзду в громадському транспорті та можливість перебування в закладі громадського харчування для невакцинованих.
Це питання обговорили на нараді спільно з Володимиром Зеленським. Серед обговорюваних змін в карантин – це можливість перебування в закладі громадського харчування та міжобласному транспорті тільки при наявності сертифікату про вакцинацію.
Якого транспорту це стосуватиметься:
- поїзди;
- автобуси;
- літаки.
Учасники наради зазначили, що єдиною можливістю уникнути повного локдауна в Україні є вакцинація. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що нині серед госпіталізованих із COVID-19 близько 97% – невакцинованих.