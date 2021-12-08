Залило дощем і дороги перетворилися на ковзанку: як ожеледиця скувала Україну (відео)

Через ожеледицю багато водіїв просто стоять по обидва боки траси

Дерева валить на припарковані автомобілі. Пішоходи падають із ніг. Машини влітають у кювет. Так сьогодні розпочався день у багатьох українців. Ожеледиця скувала країну. Крижаний дощ залив і столицю. Місто перетворилося на суцільну ковзанку. Кореспондент "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк показала ці кадри.

Зранку столицю рясно залило дощем, тротуари перетворилися на справжню ковзанку. Обледеніло все навколо. Буквально на наших очах упало дерево. Гілка вдарила далеко від тротуару та дороги. А ось власникам машин не пощастило. Під вагою льоду дерева валяться одне за одним – та й на автомобілі.



До роботи не можуть вчасно дістатися пасажири громадського транспорту. Тролейбуси вишикувалися по обидва боки траси: неспроможні зрушити з місця. Тролейбуси не їдуть, бо – зледеніння лінії. Дріт повністю покритий льодом. Його збивають – він намерзає знову.

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Де був апокаліпсис

А Київ скований заторами з самого ранку. Дорога слизька, трафік великий.

На ковзанку схожа і Вінниччина. Автомобілі не їдуть – буксують на місці. Через ожеледицю багато водіїв просто стоять по обидва боки траси. Інші на свій страх і ризик рушають. Але впоратися з керуванням вдається не всім.

Не кригою вкрило, так снігом замело Тернопільщину. Область встановила рекорд. Сама для себе – 35 ДТП на добу. На нечищеній дорозі у центрі Тернополя тролейбус розвернуло. Він заїхав на тротуар, а задня частина перегородила кілька смуг. Намертво завмерли й фури. Багатотонники ніяк не могли зрушити з місця.

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Гарячий час і в львівських травмпунктах. Там до міських лікарень за останню добу звернулося понад півсотні осіб.

"Я йшла на роботу вранці і через слизькі тротуари впала на руку", – каже постраждала.

Завтра опади будуть не такі рясні, прогнозують синоптики. Але в більшості регіонів – через температурні періоди – очікують туман і ожеледицю на дорогах.

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