"Замовчувати" не будуть. Венедиктова звернулася до Ярославського через смертельну ДТП

Після смертельної ДТП бізнесмен Олександр Ярославський вилетів чартерним рейсом до Лондона

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова закликає бізнесмена Олександра Ярославського повернутися до України / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль бізнесмена Олександра Ярославського збив на смерть чоловіка і покинув місце події. Бізнесмен виїхав з України одразу після ДТП. У генпрокуратурі заявили, що ніхто не "замовчуватиме" про цю подію.

Про це генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова сказала на брифінгу, передає Суспільне.

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Венедіктова звернулася до бізнесмена.

"Якщо ми хочемо, щоб у нас було все чесно, прозоро, по справедливості, я вам обіцяю, що ми не будемо нічого перетворювати на політичні ігри, але давайте не робитимемо зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтеся в Україну. Я вам обіцяю, що все буде за законом, все буде чесно, професійно та швидко. Ми виконаємо всі слідчі дії", – сказала Венедіктова.

Генпрокурор додала, що тему ДТП ніхто не "замовчуватиме і замовлятиме".

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"Справді, є той факт, що кортеж пана Ярославського збив на смерть людину", – заявила Венедиктова.

Вона сказала, що не може сказати подробиць, але слідство працює.

ДТП із кортежем Ярославського: що відомо

Аварія сталася вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події. На місці виявлено автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Згодом виникли підозри, що за кермом був сам Ярославський. Водночас він дав перший коментар після смертельної ДТП, в якому сказав, що вночі "спав і нічого не знав про аварію".

Після аварії до поліції прийшов чоловік і зізнався у скоєному. Він пояснив, що поїхав із місця аварії, бо думав, що збив тварину.

Ярославський поспіхом покинув Україну. Після приїзду додому він має з'явитись на допит до правоохоронців.

У Мережі з'явилося відео в ніч на 10 лютого з камер спостереження, який зафіксував кортеж бізнесмена після ДТП.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що "злочин розслідуватиметься швидко, якісно та неупереджено", а незапланований від'їзд Ярославського назвала "досить дивним".

11 лютого до будинку Ярославського прийшли з обшуками. Метою слідчих дій є вилучення інформації з камер відеоспостереження, щоб підтвердити, що за кермом справді був не бізнесмен, а водій.

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