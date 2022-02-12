"Замовчувати" не будуть. Венедиктова звернулася до Ярославського через смертельну ДТП

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль бізнесмена Олександра Ярославського збив на смерть чоловіка і покинув місце події. Бізнесмен виїхав з України одразу після ДТП. У генпрокуратурі заявили, що ніхто не "замовчуватиме" про цю подію.
Про це генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова сказала на брифінгу, передає Суспільне.
Венедіктова звернулася до бізнесмена.
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"Якщо ми хочемо, щоб у нас було все чесно, прозоро, по справедливості, я вам обіцяю, що ми не будемо нічого перетворювати на політичні ігри, але давайте не робитимемо зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтеся в Україну. Я вам обіцяю, що все буде за законом, все буде чесно, професійно та швидко. Ми виконаємо всі слідчі дії", – сказала Венедіктова.
Генпрокурор додала, що тему ДТП ніхто не "замовчуватиме і замовлятиме".
"Справді, є той факт, що кортеж пана Ярославського збив на смерть людину", – заявила Венедиктова.
Вона сказала, що не може сказати подробиць, але слідство працює.
ДТП із кортежем Ярославського: що відомо
- Аварія сталася вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події. На місці виявлено автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
- Згодом виникли підозри, що за кермом був сам Ярославський. Водночас він дав перший коментар після смертельної ДТП, в якому сказав, що вночі "спав і нічого не знав про аварію".
- Після аварії до поліції прийшов чоловік і зізнався у скоєному. Він пояснив, що поїхав із місця аварії, бо думав, що збив тварину.
- Ярославський поспіхом покинув Україну. Після приїзду додому він має з'явитись на допит до правоохоронців.
- У Мережі з'явилося відео в ніч на 10 лютого з камер спостереження, який зафіксував кортеж бізнесмена після ДТП.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що "злочин розслідуватиметься швидко, якісно та неупереджено", а незапланований від'їзд Ярославського назвала "досить дивним".
- 11 лютого до будинку Ярославського прийшли з обшуками. Метою слідчих дій є вилучення інформації з камер відеоспостереження, щоб підтвердити, що за кермом справді був не бізнесмен, а водій.
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