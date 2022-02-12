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"Замовчувати" не будуть. Венедиктова звернулася до Ярославського через смертельну ДТП

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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12 лютого, 16:26
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Після смертельної ДТП бізнесмен Олександр Ярославський вилетів чартерним рейсом до Лондона
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова закликає бізнесмена Олександра Ярославського повернутися до України
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова закликає бізнесмена Олександра Ярославського повернутися до України / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль бізнесмена Олександра Ярославського збив на смерть чоловіка і покинув місце події. Бізнесмен виїхав з України одразу після ДТП. У генпрокуратурі заявили, що ніхто не "замовчуватиме" про цю подію.

Про це генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова сказала на брифінгу, передає Суспільне.

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Венедіктова звернулася до бізнесмена.

"Якщо ми хочемо, щоб у нас було все чесно, прозоро, по справедливості, я вам обіцяю, що ми не будемо нічого перетворювати на політичні ігри, але давайте не робитимемо зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтеся в Україну. Я вам обіцяю, що все буде за законом, все буде чесно, професійно та швидко. Ми виконаємо всі слідчі дії", – сказала Венедіктова.

Генпрокурор додала, що тему ДТП ніхто не "замовчуватиме і замовлятиме".

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"Справді, є той факт, що кортеж пана Ярославського збив на смерть людину", – заявила Венедиктова.

Вона сказала, що не може сказати подробиць, але слідство працює.

ДТП із кортежем Ярославського: що відомо

  • Аварія сталася вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події. На місці виявлено автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
  • Згодом виникли підозри, що за кермом був сам Ярославський. Водночас він дав перший коментар після смертельної ДТП, в якому сказав, що вночі "спав і нічого не знав про аварію".
  • Після аварії до поліції прийшов чоловік і зізнався у скоєному. Він пояснив, що поїхав із місця аварії, бо думав, що збив тварину.
  • Ярославський поспіхом покинув Україну. Після приїзду додому він має з'явитись на допит до правоохоронців.
  • У Мережі з'явилося відео в ніч на 10 лютого з камер спостереження, який зафіксував кортеж бізнесмена після ДТП.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що "злочин розслідуватиметься швидко, якісно та неупереджено", а незапланований від'їзд Ярославського назвала "досить дивним".
  • 11 лютого до будинку Ярославського прийшли з обшуками. Метою слідчих дій є вилучення інформації з камер відеоспостереження, щоб підтвердити, що за кермом справді був не бізнесмен, а водій.

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