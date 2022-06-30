Заступник генсека НАТО очікує, що лідери Альянсу підтримають посилення допомоги Україні

НАТО збільшить підтримку України і залишає відкритими двері для вступу до Альянсу, про це заявив у спеціальному відеозверненні до Київського безпекового форуму заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.
"Я очікую, що Стратегічна концепція (НАТО) 2022 року підтвердить рішення, які ми прийняли на Бухарестському саміті 2008 року, і всі наступні рішення щодо України, а також Грузії", – сказав він.
Мірча Джоане наголосив, що залякування Росії не діє, двері НАТО залишаються відкритими.
Він підкреслив, Росія повинна вивести всі свої війська та техніку і "припинити нав’язувати своє панування вільній і незалежній нації".
"Із нашою підтримкою Україна може перемогти. Вона повинна перемогти", – наголосив Джоане.
Заступник генсекретаря Альянсу повідомив, що окремі союзники у рамках двосторонньої співпраці вже зобов’язалися надати Україні додаткове озброєння і висловив очікування, що лідери НАТО на саміті в Мадриді підтримають посилений комплексний пакет допомоги Україні.
"Він складається з конкретних проєктів надання допомоги в короткостроковій перспективі, зокрема, обладнання для боротьби з безпілотниками, безпечні комунікації та паливо", – зазначив Мірча Джоане.
У той же час він наголосив, що НАТО буде фокусуватися на довгостроковій підтримці України.
"Наприклад, ми допоможемо Україні перейти від військової техніки радянських часів на сучасну техніку НАТО, щоби підвищити сумісність. І ми будемо ще більше посилювати стійкість України, а також її обороноздатність та інститути безпеки", – резюмував Мірча Джоане.
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