Заступника глави МВС Геращенко викликали в суд за позовом Порошенко: що сталося

Петро Порошенко та Антон Геращенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко викликали до Печерського районного суду міста Києва на засідання у справі про захист честі, гідності та ділової репутації , позивачем в якому, є п'ятий президент України, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Про це повідомляється на сайті Судової влади України .

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Зазначається, що судове засідання у справі призначено на 11:30 23 липня. Відповідачем у справі є особисто Антон Геращенко, а його представником – Міністерство внутрішніх справ України, позивачем – Петро Порошенко, його представником – адвокат Олександр Никифоров.

Раніше народний депутат Андрій Парубій з трибуни парламенту повідомив, що Петро Порошенко подав до суду на Антона Геращенко за його висловлювання про нібито причетність "євросолідарності" до проведення акцій протесту біля будівлі Офісу президента, під час яких були пошкоджені двері та вікна ОП , А також розмальовані стіни будівлі.

"Петро Порошенко направив до суду позов проти МВС і особисто Антона Геращенко з вимогою визнати цю інформацію недостовірною і такою, що принижує честь і гідність, яка завдає шкоди його репутації" , – зазначив депутат.

Нагадаємо, 20 березня під будівлею Офісу президента проходила акція з вимогою звільнити засудженого активіста Сергія Стерненка та інших політв'язнів. Мітингувальники запалювали фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою зробили написи.

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Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестуючих біля будівлі ОПУ проплаченою провокацією з метою дискредитації правоохоронних органів. Він зазначив, що "розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів".

В Офісі президента України також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.

Пізніше там уточнили, що з-за насильницькі дії деяких учасників акції протесту в будівлі сталося кілька пожеж, постраждали вікна, внутрішня обробка тамбура одного з під'їздів, а фасад будівлі були розмальовані фарбою.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на передачі "Свобода слова Савіка Шустера" учасник акції протесту під Офісом президента Сергій Філімонов, якого підозрюють в хуліганстві, заявив, що це був перформанс і інсталяція і назвав акцію "художньої" .

Також ми інформували, що через півтора місяці після заворушень, організованих в центрі Києва прихильниками активіста Сергія Стерненко, в будівлі Офісу президента встановили нові вхідні двері .