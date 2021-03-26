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Заступнику командувача Чорноморського флоту РФ оголошена підозра

26 березня, 12:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Російський контр-адмірал відповість за свої дії в 2014 році під час окупації півострова

Генеральна прокуратура оголосила про підозру контр-адміралу заступнику командувача Чорноморського флоту РФ за підбурювання українських військових до держзради під час окупації Криму. Також йому інкримінують пособництво у посяганні на територіальну цілісність України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Слідство встановило, що російський офіцер з 20 по 25 березня 2014 року під час активної фази окупації Криму відкрито підбурював військовослужбовців і керівний склад штабу Військово-морських сил України до вчинення державної зради, а саме до переходу на бік ворога.

При цьому він обіцяв миттєве підвищення зарплат і кар'єрне зростання, а також погрожував застосуванням російськими військовими фізичної сили із застосуванням зброї.

Також контр-адмірал проводив "допити" захоплених українських офіцерів, які утримувалися на гауптвахті Чорноморського флоту РФ, підбурюючи їх до державної зради.

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При цьому в ОГП не назвали імені російського офіцера.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно СБУ взялася за Харківські угоди, якими було продовжено строк базування Чорноморського флоту РФ в Україні. Підписання документа призвело до збільшення числа російських військових у Криму і окупації півострова.

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Росія Крим Чорноморський флот підозра Офіс генпрокурора

Джерело: Сьогодні

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