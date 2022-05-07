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СЬОГОДНІ Новини України

Заморозки, грози та яскраве сонце: синоптики попередили про зміну погоди в Україні

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7 травня, 06:00
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Вітер в Україні завтра буде південно-східним, невеликим або помірним.
7 травня максимальна температура повітря вдень підніметься від +15 до +22 градусів. Колаж "Сьогодні"
7 травня максимальна температура повітря вдень підніметься від +15 до +22 градусів. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні, у суботу, 7 травня, буде по-весняному теплою та комфортною.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр

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Погода в регіонах

7 травня максимальна температура повітря вдень підніметься від +15 до +22 градусів. Вночі буде прохолодно на Сході, Центрі та Півночі, від +3 до +7 градусів. На Півдні та Заході вночі вже тепліше від +6 до +11 градусів.

У східних, більшості центральних, південних, Сумській та Чернігівській областях на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки від 0…-3 градусів

Вдень у західних та Житомирській областях грози, подекуди можливі шквали 15-20 м/с. Загалом у країні вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

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У зв’язку з такими погодними умовами метеорологи оголосили І рівень небезпеки. Вітер в Україні завтра буде південно-східним, невеликим або помірним. У Києві без опадів. Температура повітря вночі буде в межах +4…+6 градусів, а вдень +18…+20.

Якою буде погода в Україні у травні?

У травні середня місячна температура повітря прогнозується на 1-1,5 градуси вище за норму.

Згідно із прогнозом, місячна температура повітря очікується в межах 15-18 градусів тепла (у Карпатах – 11-14 градусів). Місячна кількість опадів очікується 35-82 мм (у Карпатах – 102-128 мм), що у межах місячної норми.

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За спостереженнями, зазвичай середня місячна температура повітря у період становить 13-17 градусів тепла, в гірських районах – 7-12 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря – 0-6 градусів морозу, у Карпатах та на північному сході – до 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів – 1-3 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря – 30-37 градусів тепла, в Одеській, Луганській областях та в Криму – до 38-39 градусів, у Карпатах та горах Криму – 26-29 градусів.

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