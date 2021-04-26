Знову заморозки та мокрий сніг: синоптик дала прогноз погоди на 27 квітня

Крім нічних заморозків та похолодання в Україні можливі сильні дощі та грози – їх на південь країни принесе циклон

У вівторок, 27 квітня, в Україні ще триватимуть заморозки – їх прогнозують у повітрі та на ґрунті.

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Про це написала синоптик Наталка Діденко.

Вдень очікується +7+12 градусів, на Півдні та Сході України буде трохи тепліше +10+14 градусів.

Подекуди можливий мокрий сніг. Він ймовірний в західних та південно-східних областях.

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В цей день на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині можливі сильні дощі. На решті території – без істотних опадів.

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У Києві 27 квітня, вночі, будуть заморозки, а вдень близько +10 градусів. Опади у столиці не прогнозують, а підвищення температури повітря передбачається з середи-четверга.

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Раніше ми повідомляли, що синоптики дали невтішний прогноз для Києва – кожну ніч з 24 по 27 квітня очікуються сильні заморозки.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні, 26 квітня, буде прохолодно. В усіх регіонах, крім Донецька, Луганська, Запоріжжя та Херсона, очікуються опади у вигляді дощу.

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