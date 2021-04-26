Русский
$ 27,9
33,67
  1. Новини України

Знову заморозки та мокрий сніг: синоптик дала прогноз погоди на 27 квітня

26 квітня, 15:38

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Крім нічних заморозків та похолодання в Україні можливі сильні дощі та грози – їх на південь країни принесе циклон

У вівторок, 27 квітня, в Україні ще триватимуть заморозки – їх прогнозують у повітрі та на ґрунті.

Реклама

Про це написала синоптик Наталка Діденко.

Вдень очікується +7+12 градусів, на Півдні та Сході України буде трохи тепліше +10+14 градусів.

Подекуди можливий мокрий сніг. Він ймовірний в західних та південно-східних областях.

Реклама

В цей день на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині можливі сильні дощі. На решті території – без істотних опадів.

В тренді
Символ великої брехні – що пишуть політики і дипломати про аварію на ЧАЕС

У Києві 27 квітня, вночі, будуть заморозки, а вдень близько +10 градусів. Опади у столиці не прогнозують, а підвищення температури повітря передбачається з середи-четверга.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що синоптики дали невтішний прогноз для Києва – кожну ніч з 24 по 27 квітня очікуються сильні заморозки.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні, 26 квітня, буде прохолодно. В усіх регіонах, крім Донецька, Луганська, Запоріжжя та Херсона, очікуються опади у вигляді дощу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

погода прогноз погоди погода в Києві синоптик погода в Україні
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)Україна
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)Україна
Скільки коштуватиме газ у травні: трейдери дали українцям відповідь (оновлено)
Скільки коштуватиме газ у травні: трейдери дали українцям відповідь (оновлено)Новини ЖКГ
В Україну знову йдуть заморозки – прогноз погоди на початок тижня (карта)
В Україну знову йдуть заморозки – прогноз погоди на початок тижня (карта)Україна
Весняна заметіль накрила Київську область (фото)
Весняна заметіль накрила Київську область (фото)Інші новини
Долар
Долар "робить нам нерви": куди піде курс до святЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти