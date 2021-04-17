Заморозки в середині квітня: синоптик шокувала Україну прогнозом

Завтра, 18 квітня, українцям не варто розраховувати на теплу погоду, а в багатьох областях вночі взагалі можуть бути заморозки.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
Згідно з її прогнозом, в більшості областей країни завтра вдень очікується від 10 до 14 градусів тепла, але в північному регіоні і на північному сході буде холодніше – від 7 до 12 градусів, а на карпатському високогір'ї температура може опуститися нижче нуля.
"Найближчої ночі в багатьох областях – заморозки!" – попередила синоптик.
Завдяки циклону в Чернігівській, Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Рівненській області буде тепліше – замість заморозків дощитиме.
Але на решті території України 18 квітня опадів не очікується.
Киянам Діденко обіцяє вологу і прохолодну погоду: місцями дощ, вдень близько 10-11 градусів тепла.
20-22 квітня в Україні очікується ще один циклон, який принесе мокру, вітряну і холодну погоду.
Нагадаємо, раніше кліматологи і народний синоптик розповіли сайту "Сьогодні", якою буде погода цієї весни.
Також ми дізналися, що через зміни клімату в Україні країну в 2021 році чекають як аномально високі температури, так і суворі морози.
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