Заморозки в середині квітня: синоптик шокувала Україну прогнозом

Неділя обіцяє бути прохолодною – в більшості областей, крім шести, температура вночі опуститься нижче нуля, а в Карпатах мороз буде і вдень

Завтра, 18 квітня, українцям не варто розраховувати на теплу погоду, а в багатьох областях вночі взагалі можуть бути заморозки.

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Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Згідно з її прогнозом, в більшості областей країни завтра вдень очікується від 10 до 14 градусів тепла, але в північному регіоні і на північному сході буде холодніше – від 7 до 12 градусів, а на карпатському високогір'ї температура може опуститися нижче нуля.

"Найближчої ночі в багатьох областях – заморозки!" – попередила синоптик.

Завдяки циклону в Чернігівській, Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Рівненській області буде тепліше – замість заморозків дощитиме.

Фото: facebook.com/tala.didenko

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Але на решті території України 18 квітня опадів не очікується.

Киянам Діденко обіцяє вологу і прохолодну погоду: місцями дощ, вдень близько 10-11 градусів тепла.

20-22 квітня в Україні очікується ще один циклон, який принесе мокру, вітряну і холодну погоду.

Нагадаємо, раніше кліматологи і народний синоптик розповіли сайту "Сьогодні", якою буде погода цієї весни.

Також ми дізналися, що через зміни клімату в Україні країну в 2021 році чекають як аномально високі температури, так і суворі морози.

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