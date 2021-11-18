Зайнято понад 70% COVID-ліжок. В яких областях найбільш завантажені лікарні – список

Івано-Франківська область лідирує за заповненістю ковідних відділень. Станом на 17 листопада там зайнято 70,4% ковідних ліжок (2076 людей).
Про це пише Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Рейтинг заповненості відділень
- В Івано-Франківській області зайнято 70,4% ковідних ліжок (2076 людей);
- На другому місці Донецька область – 69,3% (2815 людей);
- Третє місце посідає Київ – 66,7% (4058 людей);
- У Чернівецькій області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 38,8% (862 особи).
Де найбільше потребують кисневої підтримки
- У Донецькій області 70,6% пацієнтів серед госпіталізованих із COVID-19 перебувають на кисневій підтримці.
- Також до першої трійки цього антирейтингу увійшли м. Київ, де 69,1% хворих потребують кисневої підтримки;
- Третє місце посідає Івано-Франківська область (68,2%).
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 17 листопада, в Україні зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 1478 дітей та 377 медпрацівників.
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Також минулої доби:
- госпіталізовано – 3 907 людей;
- летальних випадків – 752;
- одужали – 19 633 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1483), Дніпропетровській (1892), Запорізькій (1240), Донецькій (1203) та Полтавській (1100) областях.
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