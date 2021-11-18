Зайнято понад 70% COVID-ліжок. В яких областях найбільш завантажені лікарні – список

Київ посів третє місце в рейтингу по заповненості COVID-відділень – 66,7% (4058 людей)

На Івано-Франківщині зайнято 70,4% ковідних ліжок / Фото: Колаж: Сьогодні

Івано-Франківська область лідирує за заповненістю ковідних відділень. Станом на 17 листопада там зайнято 70,4% ковідних ліжок (2076 людей).

Про це пише Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

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Рейтинг заповненості відділень

В Івано-Франківській області зайнято 70,4% ковідних ліжок (2076 людей); На другому місці Донецька область – 69,3% (2815 людей); Третє місце посідає Київ – 66,7% (4058 людей); У Чернівецькій області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 38,8% (862 особи).

Де найбільше потребують кисневої підтримки

У Донецькій області 70,6% пацієнтів серед госпіталізованих із COVID-19 перебувають на кисневій підтримці. Також до першої трійки цього антирейтингу увійшли м. Київ, де 69,1% хворих потребують кисневої підтримки; Третє місце посідає Івано-Франківська область (68,2%).

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 17 листопада, в Україні зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 1478 дітей та 377 медпрацівників.

Також минулої доби:

госпіталізовано – 3 907 людей;

летальних випадків – 752;

одужали – 19 633 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1483), Дніпропетровській (1892), Запорізькій (1240), Донецькій (1203) та Полтавській (1100) областях.

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