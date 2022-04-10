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Захід повинен надати Україні наступальну зброю і впровадити вторинні санкції проти РФ – Яценюк

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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10 квітня, 19:46
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Від готовності та рішучості Заходу залежить подальше стримування російської агресії, заявив експрем'єр
Українській армії потрібна як оборонна, так і наступальна зброя, заявив Арсеній Яценюк
Українській армії потрібна як оборонна, так і наступальна зброя, заявив Арсеній Яценюк / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем’єр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк закликає США та весь західний світ прискорити процес допомоги Україні, яка стримує російську агресію. Політик підкреслив, що вкрай необхідно надати українській армії як оборонну, так і наступальну зброю, а також впровадити вторинні санкції проти РФ.

Про це Арсеній Яценюк заявив в ефірі каналу PBS.

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"Сильне і мужнє українське військо стримало варварську російську армію. Скільки це триватиме? Усе залежить від того, чи західний світ готовий надавати як оборонну, так і наступальну зброю. І чи західні союзники готові посилювати санкції проти РФ кожного дня", – пояснив Яценюк.

Він нагадав, що кілька днів тому комісія палати представників із розвідки направила листа до президента США зі списком оборонної та наступальної зброї, потрібної для української армії.

"Переконаний, що після того, як сенат ухвалив закон щодо ленд-лізу, Україна отримає все, що необхідно нашій армії для перемоги в цій війні. США робить усе необхідне, але моє звернення до США та всього західного світу – робіть більше, прискоріть цей процес", – наголосив Арсеній Яценюк.

Він також підкреслив необхідність того, аби США та західні партнери України впровадили вторинні санкції проти РФ. За словами Яценюка, Росія намагається обійти санкції, зокрема через Китай. Тому, вважає він, вільний світ має тиснути на Китай, а також на Індію та інші країни, щоби вони не підтримували російської агресії.

"Знову наголошу: єдність західного світу та дуже сильна підтримка США – це одні з важливих складових стійкості української армії та українського народу", – додав Арсеній Яценюк.

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Нові санкції

Джо Байден підписав два закони, які запроваджують нові санкції проти Росії та Білорусі. Один з документів припиняє нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю, а другий запроваджує ембарго на імпорт російських енергоносіїв. Зокрема, нафти, газу та вугілля.

Євросоюз погодив п'ятий пакет санкцій проти Росії. До нього входить ембарго на закупівлі вугілля та заборона російським кораблям заходити до європейських портів, ці обмеження наберуть чинності на початку літа.

Окрім заборони на імпорт вугілля та обмежень для кораблів, п'ятий пакет санкцій включає заморожування активів "чотирьох ключових російських банків", назви яких поки що не опубліковані, зокрема Сбербанку та Альфа-Банку.

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