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Захід розробляє "план Маршалла" для України – Джонсон

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8 березня, 23:48
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Уряд Великобританії обговорює цей план із низкою інших країн
У Лондоні задумалися про відновлення України / Колаж "Сьогодні"
У Лондоні задумалися про відновлення України / Колаж "Сьогодні"

Захід готовий розробити та приступити до реалізації аналога так званого "Плана Маршалла", щоб у найкоротші терміни відновити зруйновану "російським світом" Україну. Про таку готовність заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

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Чого очікувати

"Була досягнута угода про необхідність показати народу України зараз, що щоб не стало, коли вільну, суверенну, незалежну Україну буде відновлено і захищено, ми матимемо "план Маршалла" для відновлення України", – заявив Борис Джонсон після виступу президента України Володимира Зеленського перед британським парламентом.

Джонсон повідомив про це після переговорів із лідерами Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини. Він також наголосив, що Путіну зараз краще зрозуміти, що його агресія проти України "не окупається".

"Зрозуміло, що російське вторгнення йде не за графіком, який він запланував. І я думаю, що це було б не тільки на користь народу та світу, але й на користь Путіна, якби він зараз відступив і вивів війська", – зазначив Джонсон.

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Наші союзники

  • Наші західні союзники продовжують шукати варіанти допомоги Україні, яка воює.
  • У питанні надання Польщею Україні винищувачів МіГ-29 для більш ефективного захисту повітряного простору з'явилися зрушення. Увечері 8 березня стало відомо, що Варшава домовилася зі США про компенсацію за авіапарк, що передається нашій країні.
  • Прем'єр Великобританії Борис Джонсон заявив, що виступ президента України Володимира Зеленського перед британською Палатою громад став найкращим, що в парламенті чули за всю історію.
  • Ранок 8 березня у США розпочався із заборони на імпорт нафти, газу та будь-яких інших енергоносіїв із Росії.

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