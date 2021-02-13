Запис на безкоштовне щеплення від коронавірусу почнеться в березні

Записатися зможуть люди, які не входять до групи ризику

Записатися на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу буде можливо з 1 березня. Про це повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко, передає "Радіо Свобода".

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Це стосується людей віком від 18 до 59 років, які не входять до групи ризику. Як повідомлялося раніше, будуть доступними три способи запису:

через сайт "Вакцинація від COVID-19", на якому з'явиться кнопка для запису;

через електронний кабінет у свого сімейного лікаря;

через гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я з протидії COVID-19 за телефоном 0 800 602 019.

Людину зареєструють в електронній черзі, а про дату, час і місце вакцинації повідомлять додатково.

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Нагадаємо, Київ планує закупити додатково 1 млн доз вакцин від коронавірусу, на це вже виділили необхідний бюджет.

Вже наступного тижня вакцина від коронавірусу почне надходити до України. За словами голови МОЗ Максима Степанова, вже почався процес відвантаження препаратів.

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