Записаним на вакцинацію через "Дію" робитимуть щеплення двічі на тиждень

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Усі українці, котрі записалися на щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 через портал або застосунок "Дія", вакцинуватимуться на вихідних.
Про це прем’єр Денис Шмигаль пише у своєму Telegram-каналі
За його словами, така ініціатива була підтримана 11 травня на нараді у президента Володимира Зеленського. Тож найближчим часом ці люди можуть отримати запрошення до кабінетів щеплень.
Сайт "Сьогодні" повідомляв, що головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив: в Україні триває вакцинація людей старше 65 років, проте на щепленні помічена молодь позачергово. Тому чиновник пригрозив відповідальністю для порушників і пообіцяв службову перевірку.
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Тим часом президент Володимир Зеленський підтримав ідею почати вакцинацію людей з електронної черги, але певними днями.
Також нагадаємо, 5 травня МОЗ знищив персональні дані публічних осіб, подані для вакцинації проти COVID-19 залишковими дозами.
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