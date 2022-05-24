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Запоріжжя прийняло вже понад 125 тисяч переселенців – міськрада

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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24 травня, 14:44
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Українці, які врятувалися від війни у Запоріжжі, облаштовують нове життя
Як живуть переселенці у Запоріжжі
Як живуть переселенці у Запоріжжі / Фото: Getty Images, Укрзалызниця

Запоріжжя стало хабом для переселенців: з перших днів війни місто прийняло вже понад 125 тисяч переселенців. Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Якщо раніше вони виїздили далі, на західну Україну, то зараз більшість лишається: вже 62 тисячі людей отримали у Запоріжжі офіційний статус переселенців. Завдання міста — прихистити цих людей, надати їм допомогу і всі необхідні речі", – розповів Куртєв.

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Зараз всі ці люди розуміють, що їм потрібно налагоджувати життя, каже Куртєв. Тож всі згуртувалися, щоб їм у цьому допомогти.

"Містяни і волонтери пропонують їм помешкання. Потім підключився соціально відповідальний бізнес: вже місяць у місті працює Центр реабілітації та реінтеграції Метінвест, центр прийняв більше 1000 людей, і завдяки йому вже понад 100 переселенців отримали роботу на запорізьких підприємствах", – підкреслив він.

Також, завдяки волонтерським організаціям та бізнесу, у місті багато пунктів видачі гуманітарної допомоги, розповів Кортєв.

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"У Зеленому центрі Метінвест люди можуть отримати продуктові набори, у тому числі від Фонду Ріната Ахметова, також у місті є державний гуманітарний центр. Всі згуртувалися для того, щоб переселенці почували себе як вдома", – резюмував Кортєв.

Як відомо, компанія Метінвест Ахметова на Новинського обладнала понад 6 тисяч місць для переселенців у містах своєї присутності.

Також компанія, спільно з ДТЕК та у координації з Фондом Ріната Ахметова, створила гуманітарний проект "Рятуємо життя", який закупив понад 2,6 тонн продуктів харчування для українців на 6 мільйонів євро.

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Раніше ми розповідали, що Фонд Ріната Ахметова регулярно передає до "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя" продуктові набори для переселенців – загалом це вже 18,9 тисяч наборів з продуктами харчування.

Також ми писали, як до Запоріжжя евакуюйовували українців з Азовсталі.

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