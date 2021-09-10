Заборона на рекламу ліків в Україні – хто у виграші, а хто зазнає збитків

Мораторій на рекламу ліків не вирішить проблему, а тільки принесе збитки

Заборона реклами ліків в Україні до 2024 року. Колаж: "Сьогодні"

Реклама ліків може зникнути з телебачення, радіо та газет. Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО, яке передбачає можливість мораторію на рекламу фармакологічних виробів. Такий крок в Офісі президента мотивують небезпекою самолікування. Згідно з документом, обмеження повинні бути встановлені до 1 січня 2024 року.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського від 18 серпня.

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Указ Президента Володимира Зеленського на мораторій реклами ліків в засобах масової інформації до 2024 року

Мораторій на рекламу на телебаченні і радіо, а також в засобах масової інформації буде діяти до 1 січня 2024 року для:

лікарських засобів;

медичних препаратів;

методів профілактики;

методів діагностики;

методів лікування і реабілітації.

У світі, зокрема, в США діють різні обмеження на рекламу ліків і медпрепаратів. Багато в чому вони навіть схожі на ті, які зараз діють в Україні. Але повної заборони немає ні в одній країні.

Для чого забороняти рекламу

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Даний мораторій має досить благородну мету – захистити громадян України від шкідливого впливу самолікування. За даними USAID в Україні 68,7% громадян не бажають звертатися за медичною допомогою до лікарів.

Однак заборона на рекламу лікарських засобів чи навряд дозволить вирішити цю проблему, оскільки українці будуть продовжувати купувати ліки в аптеках, не звертаючись за консультацією до професіоналів, але їх вибір буде грунтуватися не на офіційній рекламі, яка регулюється державою, а на менш надійних джерелах з інтернету, рекламою, яка в інтернеті ніяк не контролюється. Завдяки цьому у виграші залишаються тільки шахраї.

Міністр культури України Олександр Ткаченко прокоментував, що в Кабміні проведуть зустріч зі ЗМІ перед введенням мораторію на рекламу ліків і, що самолікування до відповідальності не має ніякого відношення.

"Як екс-медійник, я прекрасно розумію, що ця реклама – 30% доходів телевізійників та інших ЗМІ. Ми маємо розуміти, що будь-який бізнес, включаючи телевізійний, має бути соціально відповідальним. А самолікування до відповідальності немає жодного відношення в будь-якій цивілізованій країні", ㅡ пише Ткаченко.

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Він також зазначив, що розробка відповідного механізму триватиме до кінця року, а сам мораторій повинен бути введений до 1 січня 2024 року. У цей якраз перехідний час Ткаченко хоче знайти спосіб, як втілити зміни максимально без втрат для працівників медіа.

"Розробка механізму триватиме до кінця року, а сам мораторій має бути введений до 1 січня 2024 року. Перехідний час є і він буде використаний ефективно. У діалозі з представниками медіакомпаній знайдемо шлях, як втілити ці зміни максимально без втрат. У першу чергу для них самих", – зазначив Ткаченко.

Що зараз можна рекламувати, а що – ні

За діючими законами, в Україні можна рекламувати тільки ті ліки, які мають обов'язковий сертифікат і відпускаються без рецепта.

Також їх не повинно бути в списку заборонених лікарських засобів, який стверджує МОЗ.

Рекламувати ліки, що відпускаються за рецептом, заборонено.

Як регулюють рекламу ліків в інших країнах

У всіх країнах світу, крім Туреччини, безрецептурні препарати, що не містять психотропних і наркотичних речовин в своєму складі, рекламувати дозволено.

Більш того, у США та Новій Зеландії під рекламні обмеження не підпадають навіть рецептурні ліки.

Світовий досвід щодо заборони реклами ліків

На пострадянському просторі є ще дві країни, які намагалися ввести заборону на рекламу безрецептурних ліків, проте врешті-решт були змушені відмовитися від цієї заборони.

В Азербайджані така заборона діяла ще в період з 2005 по 2010 роки. Зрештою через ряд економічних причин парламент вирішив скасувати ці заходи.

Схожа ситуація була і в Казахстані, де згодом заборона на рекламу безрецептурних ліків також скасували. Однак в Казахстані вживають інші заходи, вони заборонили фармацевтичним компаніям платити лікарям за рекламу прямо або опосередковано, фінансуючи різноманітні тренінги, конференції, семінари тощо.

8 мільйонів щорічних збитків державі

Також постраждає і держава, яка за підрахунками компанії Ocean Media Plus втратить 8 мільйонів гривень податків щорічно від заборони реклами.

На думку компанії, повна заборона на рекламу лікарських засобів веде до скорочення кількості реклами, а відтак – до зменшення надходжень до бюджету. За оцінками Ocean Media Plus, у 2020 році українські телеканали сплатили 700 млн грн "рекламних" податків лікарських засобів. У 2021 році за прогнозом податки складуть 782 млн грн.

Серед ризиків, які бачать Ocean Media Plus:

Ризик втрати незалежності українських медіа.

За оцінками Ocean Media Plus, у 2021 році телевізійна реклама лікарських засобів принесе українським телеканалам 4,7 млрд грн з податками, це близько 33% з усіх доходів.

Ризик зменшення виробництва продукції національних фармацевтичних виробників, скорочення кількості робочих місць, зменшення сплати податків у фармацевтичній галузі.

Телевізійна реклама допомагає національним виробникам лікарських засобів конкурувати з глобальними фармкомпаніями за рахунок збільшення обізнаності населення про українських виробниках.

Ризик перетоку легальних бюджетів фармацевтичної телереклами в "чорний кеш", на безконтрольне просування лікарських засобів через аптеки і лікарів.

В Україні – величезний бізнес рекламування лікарських засобів через аптеки (рекомендації провізорів) та через рекомендації лікарів, який за оцінками Ocean Media Plus є співмірним за об’ємами телевізійної реклами (4,7 млрд грн на рік).

Вибіркова дискримінація телебачення – на відміну від мережі інтернет.

Телевізійний Комітет (ІТК) виступили проти мораторію на рекламу

У Комітеті висловили підтримку ініціативи влади подбати про якість і тривалість життя українців і підтримали тезу про необхідність мінімізації шкідливого впливу самолікування на здоров’я громадян. Водночас в ІТК відзначили, що досягнення цієї мети можливе і без "спрощення даної проблеми до реклами ліків у ЗМІ". Про це йдеться на сайті Комітету.

"Введення мораторію істотно обмежує право споживачів на доступ до необхідної їм інформації про властивості лікарських засобів і медичних виробів, можливості і варіанти як лікування, так і профілактики захворювань і грунтується на неправильному уявленні, що громадяни беззастережно довіряють рекламі і не здатні аналізувати інформацію", – йдеться в зверненні ІТК.

Також автори звернення підкреслили, що до категорії медичних виробів відноситься величезна кількість санітарно-гігієнічних товарів широкого споживання: засоби догляду за порожниною рота, дитячі памперси і серветки, засоби жіночої гігієни і т. д.

"Мораторій на рекламу цих та подібних товарів навряд сприяти поліпшенню санітарно-епідемічної ситуації", – відзначили в ІТК.

Виробники ліків і медійники обурені

Реклама ліків на телебаченні – найголовніша стаття доходів, яка дозволяє виробляти якісний контент для глядачів. Тому ситуація на ринку складається напружена.

"Це ті гроші, які могли б піти на створення цікавих аудіовізуальних продуктів. Або ж на утримання медіа, які не фінансуються за рахунок держави і практично не мають можливості інших джерел фінансування і ось цих заробітків медіа будуть позбавлені", – зазначає виконавчий директор Асоціації "Індустріальний телевізійний комітет" Сергій Сьомкін.

Україна – єдина держава в Європі, де можуть заборонити рекламу медикаментів. Такого немає ніде. В Асоціації виробників ліків рішенням РНБО – шоковані. Кажуть, з ними цього ніхто не погоджував. Ще й запевняють – запровадження мораторію призведе одночасно до істотних втрат державного бюджету та скорочення робочих місць у фармацевтичній галузі. Але найголовніше – це позначиться на українських пацієнтах.

"Має право громадянин, пацієнт знати інформацію про те, що він вживає, порівняти цей препарат з іншим виробником, таким чином вплинути на ціну препарату, адже реклама впливає на зниження ціни на препарат і держава має про це пам’ятати", – наголошує президент асоціації "Виробники ліків України" Петро Багрій.

До того ж заборона реклами матиме різкий та значний вплив на продажі фармацевтичних компаній, з яких 50% є національними виробниками. Інші – іноземні фірми, які після такого добряче подумають, чи треба виходити на український ринок

Рішення РНБО може критично вдарити по українських ЗМІ. За різними підрахунками, реклама медичних засобів становить від 30 до 44% усього обсягу реклами. Це не просто бажання медіа заробити, а питання їхньої незалежності, адже реклама в усьому світі – основний дохід.

"Для медіа доходи від реклами лікарських засобів є надзвичайно важливими – це понад 30%. І їхня проста ліквідація з одного боку вдарить по медійниках, а з іншого боку абсолютно не гарантує того, що самолікуванням люди перестануть займатися", – впевнений міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, що Рада схвалила нові правила реклами лекарств – що змінилося.

Також, що загрожує фармацевтам і як позначиться на пацієнтах заборона реклами.