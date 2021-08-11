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Запуск українсько-американської ракети і смерть після вакцинації e Києві – головні новини за ніч

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
11 серпня, 06:00
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NASA знову запустило частково розроблену Україною ракету-носій, а в столиці жінка померла за кілька днів після щеплення Moderna
У США запустили Antares, а в Києві після вакцинації померла жінка / колаж "Сьогодні"
У США запустили Antares, а в Києві після вакцинації померла жінка / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У США запустили українсько-американську ракету

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Американське космічне агентство NASA і компанія Northrop Grumman успішно запустили з космодрому у Вірджинії українсько-американську ракету-носій Antares з космічним кораблем Cygnus, який доставить вантаж до Міжнародної космічної станції (МКС).

NASA запустила Antares з космодрому у Вірджинії / twitter.com/nasahqphoto
NASA запустила Antares з космодрому у Вірджинії / twitter.com/nasahqphoto

Смерть після вакцинації у Києві

У Києві жінка померла після уколупершою дозою вакцини від коронавірусу Moderna. Медики вважають, що на той момент вона вже була заражена COVID-19, оскільки симптоми хвороби проявилися у неї в день вакцинації.

Спецпосланець США з "Північного потоку – 2"

Державний департамент Сполучених Штатів призначив Амоса Хохштейна старшим радником Держдепу з питань енергобезпеки і спецпосланцем США з реалізації угоди з Німеччиною про запуск "Північного потоку – 2". При цьому відомо, що Хохштейн є противником російського газопроводу.

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Алекс Хохштейн выступав проти "Північного потоку -2" / колаж "Сьогодні"
Алекс Хохштейн выступав проти "Північного потоку -2" / колаж "Сьогодні"

У Києві скасували електрички

З середи у Києві з технічних причин припиняють курсуватичотири міські електрички, повідомили у "Київпастрансі". Скорочується кількість поїздів, які курсують за маршрутом Дарниця – Почайна – Київ-Пасажирський – Дарниця.

Інші новини України та світу дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":

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