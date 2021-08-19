Запуск земельного штабу і відкриття пам'ятника Шевченку в Лівані – анонси СЬОГОДНІ

У Києві запрацює земельний штаб, а у світі з’явиться новий пам’ятник Шевченку / колаж "Сьогодні"
Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 19 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- 9:00 – засідання комісії з проведення конкурсів на займання посад генеральних директорів обласних центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України (вул. Грушевського, 7).
- 10:00 – онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про Кримську платформі та інші актуальні питання зовнішньої політики України. Трансляція.
- 10:00 – запуск роботи земельного штабу на онлайн-платформі ZOOM. Обговорюватимуться питання моніторингу ринку землі, надання доступу нотаріусам до Державного земельного кадастру, а також поточного стану функціонування земельної реформи. Трансляція.
- 10:00 – акція-перформанс "Очікування вбиває". Учасники акції символічно продемонструють, як затягування процесу підписання "законопроекту про військові злочинців" паралізує систему правосуддя. В акції візьмуть участь правозахисники та колишні полонені.
- 10:30 – Всеукраїнський серпневий форум "Освіта України 30 без бар'єрів: вектори якості й успіху" (Інноваційний парк UNIT.City, вул. Дорогожицька, 3).
- 10:30 – передача ОБСЄ допомоги для кінологічних підрозділів Держприкордонслужби. Також відбудеться презентація навчених прикордонних службових собак (Окрема комендатура охорони і забезпечення Держприкордонслужби, вул. Світла, 6).
- 11:00 – прес-брифінг "Всесвітній День гуманітарної допомоги" за участю координатора з гуманітарних питань ООН в Україні Асенефа Лубрані в УКМЦ (вул. Хрещатик 2).
- 11:00 – круглий стіл на тему "Полонені, зниклі безвісти: знайти, повернути, реабілітувати" (вул. Банкова, 8, 5-й поверх).
- Старт Мовомаратона "30 років – 30 кроків до української мови" до 30-ї річниці незалежності України (триватиме до 19 вересня і завершиться сімейним фестивалем). Реєстрація за посиланням. Деталі: сайт, Facebook.
За кордоном
- У місті Баабда у Лівані у рамках святкування 30-ї річниці Незалежності України в Українському парку відбудеться церемонія урочистого відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку.