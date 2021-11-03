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Заробляли 3 млн грн щомісячно: СБУ "накрила" бізнес на підробці COVID-сертифікатів

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
3 листопада, 13:03
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Група зловмисників складалася з 4 осіб: мешканців Запоріжжя та Львівської області
СБУ "накрила" групу злочинців, які робили фейкові сертифікати про вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"
СБУ "накрила" групу злочинців, які робили фейкові сертифікати про вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України спіймала зловмисників, які займалися підробкою ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу. Злочинці заробляли понад 3 млн грн щомісяця.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ

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Подробиці

Як встановило слідство, група зловмисників складалася із 4 осіб: мешканців Запоріжжя та Львівської області.

За попередньою інформацією, злочинці заробляли понад 3 млн грн щомісяця, а більшість їхніх клієнтів – заробітчани, які хотіли виїхати за кордон.

Організатор угоди шукав "клієнтів" серед охочих до працевлаштування за кордоном. Його спільник, який здійснював міжнародні рейсові перевезення людей, також поповнював клієнтську базу. Інші – робили підробки та виконували роль кур'єрів.

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Ціни

Міжнародний сертифікат про вакцинацію коштував 40 євро, а негативний ПЛР-тест – 500 гривень. Для "оптових" замовників діяла гнучка система знижок.

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Щомісяця зловмисники виробляли майже 1000 сертифікатів про вакцинацію та 2000 негативних ПЛР-тестів.

Готові замовлення злочинці відправляли через популярні поштові сервіси та кур'єрів. Оплату отримували на банківські картки чи готівкою.

Що вилучили під час обшуків?

У ході обшуків виявлено та вилучено:

  • підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19;
  • бланки з негативними результатами ПЛР тестів;
  • чорнову бухгалтерію;
  • підроблені документи, необхідні для працевлаштування за кордоном;
  • поліграфічне обладнання, комп’ютерну техніку, які використовувалися для виготовлення підробок;
  • мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Що загрожує зловмисникам?

Наразі вирішується питання про оголошення зловмисникам про підозру за:

  • ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів)
  • ч. 1 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Як перевірятимуть справжність COVID-сертифіката

Силовики розповіли, на що саме будуть звертати увагу в паперовому і цифровому документі, перевіряючи його справжність.

  • Печатка лікаря / медустанови, де видано документ. Вона має бути чітка і не "розмита".
  • Підпис лікаря, який видав документ. За бажання правоохоронці можуть відразу відшукати контакти медика і телефоном з'ясувати, чи видавав він цей документ.
  • Якість друку документа. Якщо букви "розмиті", то правоохоронці засумніваються в його справжності.
  • Назва установи, в якій видано документ. Якщо це не медустанова, то сертифікат вважатимуть підозрілим. Були випадки, коли сертифікати видавали візові центри. Документи виявилися підробленими.
  • QR-код у цифровому COVID-сертифікаті в застосунку "Дія". Він легко сканується пристроєм, який уже є у правоохоронців.

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