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Заробляли на війні: Аваков про закриття трьох українських телеканалів

5 лютого, 22:46

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Закриті в Україні телеканали "112 Україна", ZIK і NewsOne заробляли на війні на Донбасі.

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Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Людина отримує 3000-5000 гривень за офіційною звітністю на цих каналах. У мене питання, де ті інші десятки мільйонів, які чорним налом їм роздали. Звідки вони? І нам зрозуміло, звідки вони. У нас є низка секретних матеріалів, про які не можу тут говорити. Я бачив матеріали слідства, частина з них розслідував підрозділ МВС України", – сказав Аваков.

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За його словами, за цими матеріалами зрозуміло, що працівники цих каналів заробляли на воєнній ситуації на Донбасі, а Росія фінансувала пропагандистську діяльність.

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