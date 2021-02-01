У Польщі знайшовся українець, якого з осені шукала сім'я з дипломатами і поліцією

У Польщі знайшовся 49-річний українець Ігор Сушко, якого його сім'я розшукувала з листопада.

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Уродженець Львова загадково зник наприкінці осені, після чого його батько звернувся із заявою в поліцію. Пошуками заробітчанина зайнялися не тільки його сім'я з копами, а й дипломати. І ось, днями, Ігор вийшов на зв'язок зі своїм батьком, Валерієм Сушком.

До пошуку Ігоря підключалися і його друзі

"Знайшовся! – радісно повідомив сьогодні, 1 лютого, нам батько Ігоря Валерій. – Я вже списався з ним".

На питання, що ж сталося, Валерій Сушко відповів нам, що аргументи сина виявилися хоч і не дуже вагомими, але тим не менш.

"З'ясувалося, що син змінив адресу проживання, в новому житлі не було інтернету, у сина були фінансові проблеми. Розшукати його після того, як я забив на сполох, допомогли мої повідомлення в соцмережах. Якщо говорити детально, то розшукати сина допомогли волонтери та дівчата, з якими він переписувався. Світ, як виявилося, не без добрих людей. Я його по-батьківськи пожурив у СМС ", – розповів нам Валерій.

У своєму коментарі в соцмережах Валерій Сушко написав: "Ігор Сушко знайшовся. Всім дякую. Жіноче кохання врятує світ. Тато".

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як, не втрачаючи часу, можна розшукати своїх родичів за кордоном. За словами голови профспілки українських мігрантів Віталія Махинька, потрібно не тільки звернутися за допомогою в поліцію і МЗС, а й скористатися перевагою соцмереж.

"Я міг би порадити крім заяви в поліцію написати ще звернення в соцмережах. Адресувати його оточенню свого родича, всім тим, хто може перебувати в тій місцевості, де зникла людина. Відомо, що інформацію про пошук людей активно копіюють і поширюють, бажаючи допомогти", – уточнює Віталій Махинько.

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Нагадаємо, в березні в Україні почне повноцінну роботу комісія з питань зниклих безвісти.

Також раніше повідомлялося про плани вводити податок для заробітчан. Подробиці – в сюжеті.

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